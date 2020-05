Na obnovu prevádzky sa chystajú aj Uber, Bolt a Hopin: Ako sme pripravili naše autá a vodičov

Taxislužby a prepravné platformy sa pripravujú na obnovu prevádzky v reakcii na uvoľňovanie obmedzení na Slovensku.

Svoju činnosť plánujú oživiť v súlade s bezpečnostnými a ďalšími požiadavkami. Od stredy 6. mája sa môžu za prísnych hygienických podmienok otvoriť okrem iného aj taxislužby. Uber už informoval o tom, že v stredu obnovuje UberX a Comfort v Bratislave, kde pre Uber jazdia len licencovaní taxi vodiči. Spoločnosť vodičom poskytne bariéry oddeľujúce ich od zákazníkov.

Spoločnosť Bolt deklarovala, že na situáciu je pripravená. "To, ako by mohli ochranné prvky v autách vyzerať, sme vedeli už dopredu, keďže v ostatných štátoch, v ktorých pôsobíme, sme spustili kategóriu Bolt Protect. Táto kategória ponúka možnosť prepravy, kde sú vodič a cestujúci pri jazde oddelení plastovou stenou tak, ako je to navrhnuté v druhej vlne opatrení pre taxislužby," poznamenal country manažér spoločnosti Bolt pre Slovensko Eduard Suchánek.

Bolt podľa jeho slov pripravil vodičom k výrobe ochrannej steny praktický návod a odporúča im, aby pri jazde aj po nej auto vetrali a dezinfikovali. Vďaka platbám priamo v aplikácii zároveň nedochádza k priamemu kontaktu vodiča a cestujúceho. Cestujúci by však podľa Suchánka mali mať možnosť vybrať si, či chcú ísť v aute s ochranným štítom alebo bez neho. "Samozrejme však budeme rešpektovať vydané nariadenia a jazdiť necháme len tých vodičov, ktorí nám dodajú fotografie vozidla s ochrannými prvkami," ubezpečil.

Spoločnosť Hopin je o niečo opatrnejšia, poukazuje na nedostatočné informácie o podmienkach fungovania. "Už dlhší čas sa snažíme, aby sme od prvého dňa spustenia taxislužieb do prevádzky boli pripravení a poskytli našim zákazníkom maximálne bezpečnú prepravu. Naša iniciatíva získať viac informácií vopred, ako pred samotným zverejnením nariadenia bola márna," skonštatoval pre TASR Martin Baran z Hopinu.

Ako priblížil, od pondelka (4. 5.) sú informovaní, že taxislužby budú môcť prepravovať osoby s oddeleným priestorom medzi vodičom a zákazníkom, ktorý má sedieť na zadnom sedadle, a používanie klimatizácie v zadnom priestore nebude z preventívnych dôvodov povolené. "Konkrétne špecifikované podmienky k otváraniu prevádzok a taxislužieb bude možné nájsť v opatrení, ktoré Úrad verejného zdravotníctva SR zverejní v utorok 5. mája 2020 poobede, respektíve v stredu 6. mája 2020 dopoludnia," dodal Baran. Spoločnosti tak podľa neho nezostáva nič iné, ako čakať, pretože až po zverejnení kompletných informácií bude vedieť, kedy Hopin opäť začne jazdiť. Termín 6. máj je podľa Barana nereálny.