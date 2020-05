Anketa futbalových a hokejových tímov: Ako ohrozuje naše kluby koronakríza?

Futbal je na Slovensku jediným kolektívnym športom, ktorý môže ešte dohrať rozbehnutú sezónu.

Účastníci Fortuna ligy a druhej najvyššej súťaže čakajú na verdikt ústredného krízového štábu, ktorým bude zrušenie zákazu športových podujatí. Vzhľadom na priaznivú situáciu s počtami nakazených by sa tak mohlo stať začiatkom júna. Prvoligové mužstvá sa postupne zapájajú do skupinových tréningov. Hokejisti už rozohraný ročník ukončili. Nový Čas oslovil futbalové i hokejové kluby a pátral, ako koronakríza ovplyvní ich ďalšie fungovanie.

Otázky Nového Času: Ako ohrozuje naše kluby koronakríza?

1. Ako ste sa počas koronakrízy a zrušenia súťaží vysporiadali s hráčmi a trénermi?

2. Pokračuje u vás tréningový proces? Ak áno, akou formou?

3. Ak sa súťaže v tejto alebo budúcej sezóne obnovia, prihlásite sa do nich?

4. Ako funguje vaša mládežnícka a žiacka sekcia?

5. Hrozí vášmu klubu krach? Ako dlho viete za daných okolností ešte fungovať?

6. Máte od mesta či vlastníka športovísk zľavu na nájomnom prípadne jeho odpustenie?

Odpovede:

Futbal

DAC Dunajská Streda

1.S hráčmi, trénermi aj členmi realizačného tímu sme sa dohodli na dočasnom znížení platov.

2.Všetci hráči sa riadia individuálnym programom, ktorý sleduje a vyhodnocuje trénerský štáb. Je to príprava v domácich podmienkach.

3.Áno.

4.V našej akadémii trénujú dorastenecké tímy v menších skupinách pri prísnom dodržiavaní nariadení, bez použitia šatní a ďalšieho zázemia. Vzhľadom na uzavretie internátov sa to zatiaľ týka len hráčov z blízkeho okolia. Hľadáme spôsoby, ako vyriešiť ubytovanie pre hráčov z iných regiónov.

5.Vieme, aká je finančná situácia v slovenskom futbale a aké príjmy doň tečú napríklad z televíznych práv. Vplyv krízy je citeľný a zasiahol aj nás. Veríme, že náš klub je silnejší ako koronavírus.

6.Využívame vlastnú infraštruktúru, takže nemáme partnera na zníženie ceny.

Spartak Trnava

1.S väčšinou hráčov a realizačného tímu sme našli spoločnú reč a dohodli sme sa na znížení platov.

2.Po vyše mesiaci sme začali trénovať v skupinkách po osem hráčov, ktorí dodržiavajú rozostupy, aby neprišlo ku kontaktu. Zameriavame sa na technickú stránku herných činností.

3.My veríme, že súťaže budú čoskoro pokračovať a Spartak bude v nich účinkovať.

4.Mládežnícke tímy prešli v rovnakom čase ako áčko na individuálnu formu prípravy.

5.Nedokážeme odhadnúť škody. Pomáhajú nám fanúšikovia a partneri. Záležať bude aj od toho, či nám podajú pomocnú ruku štát alebo futbalové asociácie.

6.Tréningové plochy pre mládež a áčko máme v prenájme od mesta, tam sme nemuseli riešiť zníženie nájmu. Čo sa týka Štadióna Antona Malatinského, tak sme v rokovaní s prenajímateľom o znížení nájomného.

MFK Ružomberok

1. Dohodli sme sa na znížení platov.

2.Spustili sme dobrovoľný tréningový proces v areáli štadióna. Hráčom meriame teplotu, pomôcky dezinfikujeme. Dodržiavame prísne hygienické opatrenia.

3.Ak budeme mať adekvátne vykrytý rozpočet, tak áno.

4.Prerušenie tréningového procesu sa týka aj mládežníckeho útvaru, mládež teda nevykonáva žiadnu činnosť.

5.Finančné potreby klubu, vzhľadom na úsporné opatrenia, máme vykryté. Budúcnosť závisí od zosúladenia finančných možností a predstáv kľúčových partnerov klubu s potrebami a cieľmi klubu.

6.Nájomné od mesta sa nás netýka, keďže priamo klub je vlastníkom štadióna. Určite však s mestom, ako naším partnerom a menšinovým akcionárom, budeme rokovať o získaní finančnej podpory pre zabezpečenie udržania najmä mládežníckeho futbalu v Ružomberku.

ViOn Zlaté Moravce

1. Všetci v klube, vrátane hráčov, budú počas pandémie dostávať zálohy. Po pandémii im splátkovo doplatíme všetky peniaze do výšky sto percent.

2.Nie. Od druhého marcového týždňa hráči trénujú výlučne v domácich podmienkach individuálne.

3.Áno.

4.Netrénuje žiadna veková kategória v našej Požitavskej akadémii.

5.Zatiaľ nám nič také nehrozí. Najväčšie výdavky nám tvoria platy hráčov, ale toto sme nateraz vyriešili. Ostatné výdavky nám nevznikajú. V tomto režime vieme existovať, kým to bude nevyhnutné.

6.Všetky priestory na kompletnú športovú činnosť, teda tréningový proces, zápasy, regeneráciu, ubytovanie a stravovanie máme vlastné, takže v tomto nám žiadny problém nehrozí.

AS Trenčín

1.Hráčom sme znížili platy o 20 až 50 percent.

2.Po kontrolovanom individuálnom tréningu sme prešli na skupinový tréning. Mužstvo má k dispozícii tri ihriská v akadémii.

3.V lige chceme zotrvať. Sme v druhej fáze výstavby štadióna. Komplikovaná ekonomická situácia nám určite nedovolí hrať mimo vlastného štadióna. Musíme nájsť cestu, ako sa čím skôr vrátiť domov.

4.Tréningový proces v akadémii odštartoval na začiatku tohto týždňa za špeciálnych podmienok.

5.Hoci straty sú obrovské, veríme, že toto obdobie zvládneme. Ľahšie by to bolo, ak by sme neboli v období značných investícií. Veríme, že pomôže štát.

6.Ihriská a hotel akadémie máme v prenájme. Ide o výraznú položku. Chceme sa dohodnúť na úľavách. V prípade štadióna je situácia iná. Investuje sa do výstavby.

Hokej

Slovan Bratislava

1.Zamestnanecké zmluvy väčšiny hráčov A-mužstva sa skončili k 30. aprílu a nebudú predlžované. Mzdy budú dodatočne vyplatené k 12. marcu, kedy sa súťaž ukončila.

2.Trénuje sa iba individuálne. Termín začiatku letnej prípravy zatiaľ nie je určený.

3.Do nového ročníka ligy sa môžeme prihlásiť do 19. júla.

4.Nemáme zostavené realizačné tímy v mládežníckych kategóriách. S trénermi sme v kontakte, viacerí trénujú individuálne.

5.Aj pre Slovan bude kľúčovou informácia, kedy sa opäť spustí liga. Súčasné úsporné opatrenia sú jedinou šancou, ako prežiť do tej doby, kým sa znovu začne hrať.

6.Za doterajších podmienok si Slovan nebude môcť dovoliť pôsobiť na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Kým ostatné kluby zarábajú na mzdy hráčov, Slovan hľadá príjmy na to, aby zaplatil nájom štadióna. Máme záujem čo najskôr rokovať s mestom.

Dukla Trenčín

1.Hráčom sme ukončili zmluvy k 15. marcu. Časť realizačného tímu má pracovné zmluvy.

2.Hráčom sme vysvetlili situáciu a ukončili zmluvy k 15. marcu 2020. Časť realizačného tímu má pracovné zmluvy. Od polovice mája chceme trénovať po skupinách.

3.Určite sa prihlásime.

4.Máme pod sebou len juniorský tím. Zatiaľ majú chalani voľno. Doťahujeme zloženie trénerov. Aj oni by mali začať trénovať od polovice mája.

5.Veríme, že nie. Urobíme všetko preto, aby sme hokej na najvyššej úrovni u nás udržali. Situácia je vážna. Máme výpadok financií zo záveru sezóny či už zo vstupného alebo od sponzorov. Práve tieto peniaze nám mali pomôcť ukončiť starú sezónu a prežiť leto. Máme prísľuby od sponzorov, ProHokeja, že nám v ťažkej situácii pomôžu.

6.Mesto je vlastníkom zimného štadióna a platíme len minimálne náklady na jeho prevádzku.

HK Poprad

1.Máme vyplatené záväzky voči hráčom do konca marca. Výplaty dostali načas.

2.Tréningový proces u nás nepokračuje. S hráčmi, s ktorými počítame, sme v kontakte.

3.Pokiaľ nám to finančná situácia dovolí, tak určite áno. Máme silnú základňu sponzorov, ktorí sa k nám stavajú zodpovedne a pomáha aj samospráva.

4.Mládež funguje pod samostatným OZ. Sme v úspornom režime. Po uvoľnení zákazov by sme chceli začať trénovať s mládežou od 11. mája podľa vytvorených špecifických pravidiel.

5.Zánik hrozí asi všetkým. Hľadáme možností, ako prežiť. Myslíme, že nájdeme cestu, aby klub neskrachoval, ale bez pomoci samosprávy, štátu, zväzu a sponzorov, to určite nepôjde.

6.Máme šťastie, že nám samospráva vždy pomáhala. Primátor aj mestskí poslanci sa nám snažia pomôcť. Športoviská máme za symbolickú cenu.