Zamestnanci Zlievarne Trnava nedostali 3 mesiace výplatu: Smutné výpovede ľudí, ktorí sa ocitli bez peňazí

Už tri mesiace márne čaká na výplaty viac ako sto zamestnancov trnavskej spoločnosti Zlievareň Trnava.

Asi päťdesiat z nich si dnes prišlo do sídla spoločnosti žiadať svoje peniaze alebo aspoň potvrdenie dokumentov, ktoré by im umožnili uplatniť si nárok na dávku z garančného fondu Sociálnej poisťovne. Zamestnanci sa sťažovali, že nemajú z čoho platiť účty, žijú z úspor alebo si peniaze požičiavajú. Predseda odborovej organizácie Zlievarne Trnava Juraj Kollár potvrdil, že peniaze dostanú z garančného fondu, len to bude nejaký čas trvať. Povedal to po rokovaní s konateľom spoločnosti Vincentom Královičom. Ten sa so zamestnancami v napätej atmosfére stretnúť nechcel. Odborová organizácia podala na súd návrh na konkurz spoločnosti.

„Majitelia hádžu vinu na súčasnú koronakrízu, no tá im prišla iba vhod, aby sa mali na čo vyhovárať. Ukazuje sa v plnej miere ich neserióznosť, pretože sa nevieme dostať k dávke z garančného fondu, lebo nám nechcú zapísať naše nároky do príslušného tlačiva,“ povedal dlhoročný zamestnanec spoločnosti Ľubomír Sivák. Zlievareň Trnava mala podľa neho v lepších časoch viac ako 200 zamestnancov, neskôr ich zostalo asi 150. Časť z nich dala po nevyplatenej mzde za február výpovede. Igor Kobelár odpracoval v Zlievarni Trnava 25 rokov, keď bolo treba robil počas sobôt, nedieľ, aj nočné. „Ja som si vytváral určitú rezervu, tak čerpám z nej. Ja chápem, že firma sa môže dostať do problémov, ale žiť bez výplaty sa nedá,“ povedal. Viacerí zo zamestnancov hovorili o zúfalej situácii, do ktorej sa dostali. Ťažko ju znáša Michal Bihári, vo firme bol 25 rokov a každý mesiac spláca hypotéku. Keďže za február, marec ani apríl výplatu nedostal, zatiaľ si peniaze požičiava, to sa však podľa neho už dlhšie nedá.

Spoločnosť Zlievareň Trnava mala podľa portálu finstat.sk minulý rok tržby 12,4 milióna eur, pričom zaznamenala stratu vo výške 384-tisíc eur.

Zlievareň Trnava vyrábala odliatky pre automobilový priemysel, poľnohospodárske a stavebné stroje, železničné vozidlá, ale aj odliatky pre krby, vodovodné alebo kanalizačné siete. Spoločnosť funguje v Trnave už 90 rokov, pôvodne bola súčasťou podnikov Kovosmalt, neskôr Trnavských automobilových závodov. Od tohto podniku sa počas privatizácie v roku 1993 odčlenila a pokračovala v strojárskej výrobe pod terajším názvom.