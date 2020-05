V Trnavskom kraji evidujú zatiaľ 103 nakazených: V ktorých dvoch okresoch ich bolo najviac?

Na území Trnavského kraja doposiaľ evidovali 103 ochorení na COVID-19.

Najvyšší počet prípadov zaznamenali v okresoch Dunajská Streda (31) a Trnava (22). Informovala o tom vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave Dagmar Kollárová. Počtom ochorení, registrovaných k pondelku (4. 5.), nasleduje okres Galanta (16), Piešťany (14), Senica a Skalica (po osem) a Hlohovec (štyri).

"V spádovej oblasti trnavského RÚVZ - v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany evidujeme spolu 40 prípadov ochorenia, z nich 30 bolo importovaných, respektíve súvisiacich s importom najmä z Rakúska. Dvanásť pacientov bolo podchytených v štátnych karanténnych zariadeniach," uviedla Kollárová. Z ochorenia sa vyliečilo 29 ľudí.

Najvyššiu chorobnosť zaznamenali vo vekových skupinách od 22 do 24 rokov a od 35 do 54 rokov. "Vo vekovej skupine nad 65 rokov sme mali štyri ochorenia. U detí do deväť rokov ochorelo iba jedno dieťa," dodala Kollárová.