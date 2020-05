Evelyn ukázala svoju mamu a hneď vám niečo udrie do očí: To snáď ani nie je možné!

„Deň matiek je sviatok, keď si treba spomenúť na všetky starostlivé ženy, ktoré pre svoje deti dokážu obetovať všetko,“ hovorí moderátor Patrik Švajda (48).

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Spýtali sme sa ho, rovnako ako iných známych osobností, čo pre ne znamenajú ich mamy a či sa s nimi vídajú aj v tomto náročnom období.

Eva Evelyn Kramerová (29) s mamou Evkou (57)

Mamina je jedna z najdôležitejších osôb v mojom živote, vďačím jej viac-menej za všetko! Je neuveriteľne trpezlivá, veľa ma učí, a hlavne ma bezpodmienečne ľúbi tak ako ja ju! Ľúbim ju a za žiadnu inú by som ju nevymenila. Je to hotový poklad. V tomto období trávim čas s ňou a so svojimi najbližšími, je to vzácne, pretože inak sa domov vraciam málo. Takže napriek okolnostiam som rada, že na čosi také dôležité je v čase koronakrízy čas.