Rodičia, zbystrite pozornosť: Zmena pri žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy

Rodičia k žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy nepotrebujú potvrdenie od lekára.

Na svojej stránke o tom prostredníctvom usmernenia informuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rodič, respektíve zákonný zástupca následne zariadeniu dodá potvrdenie do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Podávanie žiadostí je možné v termíne od 30. apríla do 31. mája, a to bez osobnej prítomnosti detí. Riaditeľ materskej školy môže v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia zriaďovateľa predĺžiť podávanie žiadostí do 30. júna 2020.

Rodič môže žiadosť doručiť poštou, či vhodiť ju do schránky materskej školy. Využiť sa smie aj elektronická forma, a to prostredníctvom e-mailu, aj bez zaručeného elektronického podpisu. Ak to technické podmienky materskej školy umožňujú, rodič môže požiadať o prijatie dieťaťa aj cez elektronický formulár. Povolené je aj osobné odovzdanie žiadostí v priestoroch školy či zriaďovateľa podľa zásad hygienicko-epidemiologických opatrení. Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami taktiež nepotrebuje vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

ONLINE Koronavírus na Slovensku: Sú známe nové počty nakazených, držíme si skvelé čísla

Potvrdenie od lekára a vyjadrenie od výchovného poradcu musí rodič priniesť najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách. Rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa by mal rodič podať bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy. Riaditeľ materskej školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júla. V daný deň by mal tiež informovať zriaďovateľa o počte prijatých a neprijatých detí.

Ministerstvo odporúča, aby zriaďovateľ poskytol, ak je to nevyhnutné, na odovzdávanie žiadostí priestory obecného úradu, komunitného centra či kultúrneho domu. Materskej škole by mal tiež zabezpečiť nevyhnutné ochranné osobné pomôcky v dostatočnom množstve aj pre rodičov. Rodičov by zároveň mali byť informovaní o čase a spôsobe podávania žiadostí aj v jazykoch príslušných národnostných menšín. Oboznámiť by sa mali aj o prínose absolvovania predprimárneho vzdelávania a o finančnej podpore štátu na výchovu a vzdelávanie a na stravovanie detí.

Pre škôlky v obci, v ktorej sa nachádzajú marginalizované rómske komunity či karantenizované lokality a lokality s nariadenou domácou karanténou, odporúča ministerstvo žiadosti vytlačiť a rozdistribuovať do dotknutých rodín napríklad za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov alebo príslušníkov polície či ozbrojených síl. V prípade potreby by mali pracovníci pomôcť aj s ich vyplnením.