Niektorí ich neznášali, iní by si ich zopakovali: Takto si Slováci spomínajú na oslavy 1. mája!

Na sviatok 1. mája majú bohaté spomienky. Ukázalo sa, že niektorí Slováci by ho radi oslavovali aj dnes.

Oslavy 1. mája si mnohí ľudia spájajú so socialistickou tradíciou, tento sviatok sa však oslavoval aj na západe a mnohí by boli radi, keby sa tradícia zachovala aj dnes. Naši čitatelia sa podelili so zážitkami, ktoré majú spojené oslavami Sviatku práce.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Čitateľke Marike sa najleší zážitok spája so študentskými časmi: "Naj zážitok z prvomájoveho dňa mám z roku 1973, bola som študentkou Pedagogickej fakulty v Nitre. Už v prvom ročníku štúdia sme boli dobrá partia dievčat z ´Pifi´ a chlapcov z VŠP. Dohodli sme sa, že hneď po manifestácii sa stretneme pred Králikom - vtedy študentská krčma oproti starému Tescu. Zo sprievodu sme zutekali hneď, ako sme odpochodovali pred tribúnou. Bolo pekné, teplé, slnečné počasie, a tak sme sa rozhodli ísť k rieke Nitra. Vymýšľali sme, čo budeme robiť, chlapci sa rozhodli skúsiť vodu, no okúpať sa rozhodol len jeden odvážlivec Paľo, to bol veľký športovec, hral vodné pólo za univetzitu, mal veľa kamarátov a známych, bol z Nitry. Neviem prečo, ale keď navrhol, osviežený studenou vodou Nitry, aby sme išli pozrieť jeho kamaráta Dr. Valacha ( syna známeho herca), do nemocnice, neváhali sme a išli sme. Nikto sa nepýtal, na akom oddelení robí, ani čo robí, mali sme čas a stretnúť syna známej osobnosti črtal istý zážitok. Zážitok to bol v momente, keď sme otvorili dvere na patológii a pred nami sa objavil nahý, stokilový muž s rozrezaným bruchom. Paľo odpadol, kamarátke prišlo zle, a tak sme radšej rýchlo vycúvali aj s poloomdletým Paľom. Pán doktor vyšiel za nami na chodbu a mal super zábavu z Paľa aj z nás. No tak na tento prvý máj spomínam často s úsmevom na tvári a rozmýšľam, či si tento prvý máj pamätá aj pán doktor, ktorého som odvtedy už nevidela."

Róbert si na sprievod spomína inak. Za mlada ho neznášal, ale...: "Ako školáci sme prvomájový sprievod neznášali, najskôr zhromaždenie pri škole, potom čakanie kým sa sprievod pohne, ale to išlo až potom, čo sa papaláši na tribúne vyrečnili, čo nás neskutočne nudilo. Ale po sprievode to bolo iné, stánky s občerstvením, kolotoče, zábava, hudba až do neskorých večernych hodín. Pred pár rokmi som prišiel do Bieloruska na hokej práve v Deň viťazstva a vtedy som sa vratil desiatky rokov späť v čase: sprievod, pionieri, mávatká, balóny, stánky, kultúrny program po sprievode. Nostalgia mnou zalomcovala dosť silno."

Dušan by si prvomájové oslavy zopakoval aj dnes: "Takto som spolu so spolužiakmi bol na 1. mája. Bolo to dobré a s odstupom času poviem, že ok, mohlo by sa v tom pokračovať, veď je to sviatok pracujúcich na celom svete. Mimochodom, sme niesli transparent BAZ Bratislava/Bratislavské automobilové závody/ dnešný Volkswagen. Pozdravujem každého, kto sa spoznal na fotke spred 40 rokov."

O veľkolepých oslavách v Humennom nám porozprával Pavel: "Aj v Humennom oslavy prvého mája bývali veľkolepé a dokonalo pripravené. Ráno bol budiček dychovou hudbou Chemlon (predtým Železiar), ktorá prechádzala ulicami mesta a budila do prvomájového sprievodu. O ôsmej hodine sa začali schádzať pracovníci podnikov, družstiev, rôznych inštitúcii, škôl, športové kluby, no a zoraďovali sa alegorické vozy, ktoré propagovali prácu podnikov. Rozdali sa vlajočky, mávadlá, veľké vlajky, portréty a transparenty. O deviatej hodine vystúpili na tribúnu, ktorá bola na Mierovej ulici predstavitelia okresu so zahraničnou delegáciou. Po zahratí Československej a Sovietskej hymny a Piesne práce, sa k všetkým prítomným prihovoril okresný predstaviteľ KSS s dlhým prejavom a prezentoval, aké výsledky sa dosiahli v okrese."