Slováci v Česku žiadajú uvoľňovanie režimu na hraniciach: Argumentujú vyjadreniami epidemiológov

Predstavitelia Slovákov v zahraničí, predovšetkým v Českej republike, sa obracajú na štátne orgány SR a ČR s požiadavkou na premyslené a opatrné, ale výrazné postupné uvoľňovanie režimu na vzájomných hraniciach.

Upozorňujú, že situácia v oboch krajinách v súvislosti s výskytom nového koronavírusu je porovnateľná. Obyvatelia oboch krajín tak pre seba navzájom nepredstavujú hrozbu. O spoločnom vyhlásení k režimu na česko-slovenskej hranici TASR informoval predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský.

Zástupcovia zahraničných Slovákov apelujú na oba štáty, aby hľadali cesty, ako pri dodržaní dostatočných zdravotno-bezpečnostných opatrení zohľadniť ich situáciu. "Minimálnym krokom by podľa nás malo byť, aby variantnou možnosťou ku karanténe bol pri prechode hraníc aktuálny negatívny test na COVID-19," uvádzajú. Poukazujú pritom na výzvu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby občania v zahraničí zvážili cestu na Slovensko pre naplnené kapacity štátnej karantény.

Za optimálny krok v strednodobom horizonte považujú tiež rokovanie o spoločnom zdravotnom priestore, čím by kontroly medzi štátmi neboli potrebné.

Autori vyhlásenia upozorňujú na mimoriadnu previazanosť oboch štátov. "V Česku žije veľká slovenská menšina, na Slovensku česká, existujú desaťtisíce dvojakých občanov, ďalšie desaťtisíce občanov jednej krajiny žijú a pracujú alebo študujú v druhej, realitou je obrovské množstvo zmiešaných manželstiev a párov," vymenúvajú.

Uvoľnenie opatrení by podľa nich po umožnení dovoleniek v druhej z krajín pomohlo naštartovaniu ekonomiky či pendlerom. Zároveň upozorňujú na množstvo cezhraničných rodinných a osobných vzťahov, akademickú a vedeckú spoluprácu či dochádzanie do nemocnice. Argumentujú tiež vyjadreniami epidemiológov, ktorí sú za otváranie hraníc za stanovených podmienok, napríklad s negatívnym testom. Absolútna väčšina z nich uvádza ako prioritu otvorenie hraníc Slovenska s Českom, dopĺňajú.

Pod vyhlásením sú okrem Skalského podpísaní aj predsedníčka Slovensko-českého klubu a šéfredaktorka časopisu Slovenské dotyky Naďa Vokušová, predseda Obce Slovákov v ČR Andrej Dan Bárdoš a predseda Združenia Slovákov v Prahe a šéfredaktor časopisu Korene Jaromír Slušný.

Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček v nedeľu (3. 5.) uviedol, že by chcel od júla otvoriť hranice do susediacich krajín s ČR. Najďalej sú podľa neho rokovania so Slovenskom a Rakúskom.