Prezidentka vymenovala nových sudcov: Čaputová opäť zdôraznila očistu v justícii

Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je stav súdnictva a potreba jeho očisty jednou z najdôležitejších tém v spoločnosti.

Hlava štátu to povedala pri vymenovaní šiestich nových sudcov. Čaputová tiež zdôraznila, že výkon funkcie sudcu si vyžaduje nezávislosť, zdôraznila však, že tá nie je súkromným právom sudcov, ale ústavným právom všetkých občanov.

„Vaše uvedenie do funkcie sa deje v čase, keď je stav súdnictva a potreba jeho očisty jednou z najdôležitejších tém v spoločnosti. V čase, keď sa postupne odkrýva hĺbka a rozsah problémov. Kedy všetci potrebujeme postupne počuť, ako je možné, že došlo k takým zlyhaniam a ako tomu do budúcna zabrániť,“ povedala prezidentka. Dodala, že sudcovia sa stávajú súčasťou systému, ktorý je nenahraditeľný, no má problém. Podľa Čaputovej by si všetci na Slovensku priali, aby mohla pri tejto príležitosti s kľudným svedomím povedať, nech pokračujú v doterajšej praxi slovenského súdnictva, no zdôraznila, že cesta k tomu je ešte dlhá.

Čaputová tiež pripomenula, že výkon funkcie sudcu si vyžaduje nezávislosť. „Sudcovská nezávislosť však nie je súkromné právo sudcov, ale ústavné právo všetkých našich občanov. Garantuje ju inštitucionálne usporiadanie, ale sudcovská nezávislosť je predovšetkým stav mysle sudcu,“ uviedla. Prezidentka si tiež myslí, že nevyhnutnou kompenzáciou sudcovskej nezávislosti sú prirodzene vysoké nároky na ich správanie a očakávania s tým spojené. „Pretože takéto správanie buduje dôveru verejnosti, ktorá je nevyhnutná práve preto, aby si ľudia nechceli spravodlivosť kupovať,“ zdôraznila.

Podľa prezidentky nikto nie je imúnny voči pokušeniu, ale sudcovia musia mať vnútornú silu a integritu takémuto pokušeniu odolať. „Dnes však očakávame ešte viac. Okrem snahy osobne dodržiavať tieto vysoké štandardy by mali sudcovia pozitívne vplývať na ich dodržiavanie aj zo strany svojich kolegov. Pretože len to je cesta k očiste celého súdneho stavu,“ uzavrela.

Novými sudcami sú Eva Dosedla pre Okresný súd Košice - okolie, Karol Fiľ a Jana Macalová - Okresný súd Košice II, Michal Pačuta - Okresný súd Košice I, Zuzana Pajtášová - Okresný súd Trebišov a Linda Szárazová - Okresný súd Nové Zámky.