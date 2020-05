Môže byť otvorenie kostolov spúšťač veľkých problémov?! Známy slovenský režisér kritizuje rozhodnutie odborníkov

Na Slovensku došlo k zrýchleniu uvoľňovania opatrení. Premiér Matovič sa rozhodol spojiť 2. a 3. fázu dovedna. Jedna vec sa však nestretla s pochopením.

Slovensko už niekoľko týždňov bojuje s koronavírusom. Posledné dni však čísla vykazujú málo nových prípadov nakazených. Preto zasadol krízový štáb a rozhodlo sa, že fázy uvoľňovania ekonomiky 2 a 3 spojí do jedného. Došlo teda k tomu, že sa môžu otvárať väčšie obchody, kozmetické salóny, začnú fungovať taxislužby, no dokonca sa verejnosti otvoria aj kostoly. Na otvorenie si však naďalej počkajú kiná, divadlá, školy, fitnesscentrá, kúpaliská.

Práve bohoslužby a otváranie kostolov sa nestretlo s veľkou vlnou podpory u niektorých Slovákov. Známy slovenský režisér sa nad týmto krokom rozhorčil na facebooku. "Keď pozerám Českú telku a slogan oživíme Česko, len im závidím, my oživujeme kostoly. Zas sa cítim ako rukojemník farskej republiky. Podľa niektorých ľudí asi Boh v kostoloch oživí ekonomiku. Ešte sa mohli otvoriť tanečné krúžky seniorov a už by to bolo úplne dokonalé. A keď sa starí ľudia pekne krásne nainfikuju v kostole, treba to zas všetko zatvoriť. Galérie, divadla, kiná, knižnice, my všetci sme oproti kostolom zanedbateľní,"rozčúlil sa na svojom facebooku režisér Nikita Slovák.