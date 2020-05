Záhadné úmrtia v Rusku: Z nemocničných okien vypadli v súvislosti s koronavírusom traja lekári

Za posledné dva týždne vypadli v Rusku za nevyjasnených okolností z nemocničného okna traja zdravotníci - dve lekárky prišli o život a ďalší lekár je vo vážnom stave hospitalizovaný.

Incidenty, o ktorých informovala v pondelok spravodajská stanica CNN, vyvolali vášnivé diskusie v ruských médiách, ako aj na sociálnych sieťach.

Alexander Šulepov, lekár v meste Voronež, je vo vážnom stave po tom, čo v sobotu vypadol z okna na druhom poschodí miestnej nemocnice, kde sa liečil po tom, ako boli uňho zistené pozitívne výsledky testov na nový koronavírus. Do nemocnice ho prijali 22. apríla - v ten istý deň, keď spoločne so svojím kolegom Alexandrom Kosjakinom zverejnili na internete video, v ktorom tvrdí, že ho predstavitelia nemocnice nútili pracovať aj po tom, čo sa uňho potvrdila nákaza koronavírusom. Kosjakin predtým na sociálnych sieťach kritizoval nedostatok ochranných odevov v nemocniciach, na čo ho následne vypočúvala polícia za to, že údajne šíril nepravdivé informácie.

Nemocnica uviedla, že nakazený lekár bol odvolaný zo služieb okamžite po tom, čo oznámil, že je infikovaný koronavírusom a bolo mu ponúknuté lôžko na infekčnom oddelení. Šulepov o tri dni neskôr svoje predchádzajúce tvrdenia o chýbajúcich ochranných prvkoch v nemocniciach odvolal a nahral nové video zobrazujúce hlavného lekára miestnej nemocnice, ktorý tvrdí, že jeho personál má k dispozícii dosť ochranných materiálov. Šulepova, ktorý sa nedávno podrobil dvom testom na koronavírus s negatívnym výsledkom, mali z nemocnice čoskoro prepustiť.

Z okna nemocnice vypadla po telekonferencii s regionálnymi zdravotníckymi predstaviteľmi ešte predtým, 25. apríla, vedúca lekárka nemocnice v sibírskom meste Krasnojarsk Elena Nepomňaščajová. Tá však po týždni strávenom na jednotke intenzívnej starostlivosti 1. mája zomrela, uviedlo vo vyhlásení regionálne oddelenie ministerstva zdravotníctva. Informovala o tom miestna televízna stanica TVK Krasnojarsk.

Spomínaný konferenčný hovor sa údajne týkal plánov na prispôsobenie tamojšej kliniky pre pacientov s koronavírusom. Lekárka však bola podľa zverejnených informácií proti tomuto kroku, a to z dôvodu nedostatočného množstva ochranných odevov v nemocnici. Regionálne oddelenie ministerstva tieto obvinenia poprelo s tým, že nemocnica je v "rezerve" pre pacientov s COVID-19 a jej zamestnanci sú pripravení a vybavení ochrannými prostriedkami.

Prvý takýto prípad sa odohral 24. apríla, keď po páde z okna nemocnice v Hviezdnom mestečku, ktoré je centrom prípravy ruských kozmonautov, zomrela Natalia Lebedevová, vedúca lekárka miestnej pohotovostnej služby. Nemocnica, v ktorej sa liečila s podozrením na nový koronavírus, zverejnila vyhlásenie, že došlo k tragickej nehode; neuviedla však žiadne podrobnosti.