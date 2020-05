Fíni sa vracajú k normálnemu životu: Opäť sa otvoria reštaurácie, športoviská či knižnice

Fínsko povolí od 1. júna znovuotvorenie reštaurácií či zariadení pre verejnosť ako sú knižnice, divadlá či športoviská, ktoré boli zatvorené v dôsledku obmedzení prijatých pre pandémiu nového koronavírusu.

S odolaním sa na vyjadrenie tamojšej vlády o tom v pondelok informovala agentúra Reuters. Od rovnakého dátumu sa tiež na 50 zvýši počet ľudí, ktorí sa budú môcť stretnúť na verejnosti na rovnakom mieste. V súčasnosti sú takéto zhromaždenia obmedzené na maximálne desať ľudí. Od 1. júna tiež bude povolené konanie profesionálnych športových podujatí a súťaží, ktoré však budú musieť dodržať "špeciálne opatrenia" vrátane obmedzení týkajúcich sa divákov, uviedla bez bližších podrobností vláda.

Nevyhnutné cestovanie, napríklad za prácou do krajín ležiacich v schengenskom priestore, bude vo Fínsku povolené už od 14. mája, informovala fínska ministerka vnútra Maria Ohisalová. Od rovnakého dátumu sa v krajine začnú otvárať školy, čo vláda avizovala už dávnejšie.

V platnosti však naďalej zostanú niektoré obmedzenia vrátane zákazu návštev v domovoch dôchodcov a odporúčané tiež bude ďalej sa vyhýbať akémukoľvek neopodstatnenému cestovaniu do zahraničia. Vláda taktiež ľuďom odporúča, aby, ak sa to dá, pokračovali v práci na diaľku, pričom osoby staršie ako 70 rokov by sa mali zdržiavať doma a čo najviac sa vyhýbať fyzickému kontaktu s inými ľuďmi.

Vo Fínsku dosiaľ zaznamenali 5327 prípadov nákazy novým koronavírusom a 240 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.

Fínska premiérka Sanna Marinová informovala, že reprodukčné číslo (R0) nového koronavírusu kleslo v posledných dňoch na 0,8. To znamená, že infikovaný človek nakazí v priemere menej ako jednu ďalšiu osobu. Podľa Marinovej to tiež značí, že epidémia je v krajine na ústupe. Vláda však zároveň varovala pred stále existujúcim rizikom, že dôjde k opätovnému zosilneniu.

Relatívne riedko osídlené Fínsko v súvislosti s pandémiou nezaviedlo nijaký zákaz vychádzania či príliš prísne obmedzenia, píše Reuters. Občanom aj v čase epidémie vláda povolila športovať vonku, vyzývala ich však na rešpektovanie spoločenského odstupu.