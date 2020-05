USA hlási najnižší nárast úmrtí na COVID-19 za mesiac: Z hrozivých scenárov odborníkov však naskakuje husia koža

Počet úmrtí na nový druh koronavírusu v Spojených štátoch stúpol za posledných 24 hodín o 1015, čo je najmenší denný nárast za uplynulý mesiac.

V pondelok to oznámila americká Univerzita Johnsa Hopkinsa, ktorú citovala tlačová agentúra AFP. Prestížna univerzita so sídlom v meste Baltimore zaznamenala v pondelok do 20.30 h miestneho času (v pondelok do 02.30 h SELČ) vyše 1,17 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a počet 68 689 úmrtí.

Americký prezident Donald Trump uviedol, že ako najhorší scenár vidí, že na ochorenie COVID-19 zomrie v USA 100 000 ľudí. Tento počet sa však môže dosiahnuť už v júni, ako uvádzajú viaceré vedecké modely. Biely Dom predpokladá, že koronavírusu podľahne 100 000 až 240 000 osôb.

Výskumný inštitút IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) pri Lekárskej fakulte Washingtonskej univerzity odhaduje, že začiatkom augusta bude v USA 135 000 smrteľných obetí. Vedci vychádzali zo stúpajúcej mobility a uvoľnení opatrení v 31 štátoch, ktoré sú naplánované na 11. mája, napísal denník Die Welt.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zase dospelo k záveru, že koncom mája sa počet denných úmrtí zvýši na 3000 - aktuálne ich je 2000. Počet infikovaných za deň má ku koncu mája podľa správy denníka New York Times stúpnuť na 200 000. V súčasnosti ide o zhruba 25 000 denných prírastkov.