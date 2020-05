Speváčka Dominika Mirgová je známa svojou láskou k móde a po tom, ako sa zbavila kíl navyše a dosiahla vysnívanú postavu, ohuruje outfitmi, ktoré z nej robia femme fatale! Možno aj to je dôvod, prečo by sa po týždňoch v karanténe aj ona rada vymanila z domácich teplákov a vrhla sa na nakupovanie nových módnych kúskov. Kým sa tak však stane, prezradila zopár trikov, vďaka ktorým je vždy in.