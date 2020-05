Koronavírus bol vo Francúzsku skôr, ako si mysleli: Spôsob, akým sa muž nakazil, máta aj expertov

Prvý prípad nákazy koronavírusom sa vo Francúzsku vyskytol už minimálne koncom minulého decembra, teda takmer o mesiac skôr, než bola choroba covid-19 oficiálne zaznamenaná. Podľa agentúry Reuters to vyplýva zo zistení parížskej nemocnice, ktorá podrobila spätnej analýze staré vzorky pacientov so zápalom pľúc.

Yves Cohen, vedúci resuscitačného oddelenia v nemocniciach Avicenna a Jean Verdier na severovýchodnom predmestí Paríža, povedal v nedeľu televízii BFM, že laboranti znovu otestovali vzorky 24 pacientov, ktorí boli v decembri a januári negatívne testovaní na chrípku. "Z tých 24 sme mali jedného s pozitívnym testom na covid-19 z 27. decembra," uviedol s tým, že všetky vzorky boli kvôli vylúčeniu možnej chyby otestované hneď niekoľkokrát.

Vzorky boli chorým odobraté s cieľom odhaliť pomocou PCR testu možnú chrípku. Rovnaká metóda, ktorá detekuje genetickú informáciu vírusu, sa teraz využíva pre odhalenie prítomnosti nového koronavírusu. Prvé tri prípady nákazy koronavírusom boli vo Francúzsku registrované 24. januára. Od 1. marca zomrelo v krajine sa 67 miliónmi obyvateľov s chorobou covid-19 cez 24 800 ľudí.

Je príliš skoro povedať, či bol pacient s koronavírusom odhaleným 27. decembra skutočne "pacient nula", povedal Cohen s tým, že pre pochopenie spôsobu šírenia koronavírusu je však nevyhnutné, aby bol tento človek nájdený. Muž nákazu prežil. "Bol chorý 15 dní a nakazil svoje dve deti, nie však svoju ženu, ktorá pracuje v supermarkete. Bol udivený, nechápal, ako sa mohol nakaziť. Skladali sme dohromady diely skladačky, nikam necestoval. Jediný kontakt, ktorý mal, bol so svojou ženou," uviedol Cohen.

Manželka pracovala vedľa stánku so suši, ktorý obsluhovali ľudia čínskeho pôvodu, povedal Cohen. Nie je jasné, či jej kolegovia cestovali do Číny, odkiaľ sa koronavírus na konci minulého roka začal šíriť. Podľa lekára to ale musia zdravotnícke úrady prešetriť. "Možno bola bez príznakov," povedal. "Mohla byť oným 'pacientom nula', ale možno sú ďalší v iných regiónoch. Všetky negatívne PCR testy na zápal pľúc musia byť znovu overené. Vírus sa pravdepodobne už vtedy šíril," dodal Cohen.