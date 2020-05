Do Dánska vlani prišlo menej migrantov, než ich odišlo: Podľa šéfa rezortu sú tieto údaje "skvelé"

Do Dánska prišlo vlani menej migrantov než ich z tejto severskej krajiny odišlo.

Oznámilo to v pondelok dánske ministerstvo pre imigráciu a integráciu, pričom šéf tohto rezortu Mattias Tesfaye tieto údaje označil za "skvelé", informovala agentúra AP. Dánsko takýto pokles zaznamenalo prvýkrát od roku 2011. Minister Tesfaye nové údaje komentoval slovami, že "vždy, keď je to možné, je pre utečencov samozrejme prirodzené vrátiť sa nazad do svojej vlasti".

"Som rád, že ľuďom vieme poskytnúť ochranu, ale rovnako som šťastný zakaždým, keď sa utečenec môže vrátiť domov," dodal Tesfaye. Podľa údajov jeho ministerstva z krajiny vlani odišli najmä Somálčania, Sýrčania, Iračania a občania Bosny, zatiaľ čo najviac do nej prichádzalo Eritrejčanov, Iráncov a Afgancov.

Eva Singerová z mimovládnej organizácie s názvom Dánska utečenecká rada (DRC) uviedla, že pokles v počte novopríchodzích migrantov netreba pripisovať dánskej prisťahovaleckej politike, ale skutočnosti, že do Dánska sa vlani podarilo dostať menšiemu počtu ľudí. Čiastočne k tomu prispelo aj to, že Turecko prevažne nepúšťalo migrantov do krajín EÚ.

Dánsko si v ostatnom čase vyslúžilo medzinárodnú pozornosť pre svoj tvrdý postoj k migrácii. Súčasná sociálno-demokratická menšinová vláda pritom v tomto smere zastáva prísny, avšak o čosi miernejší postoj než predošlá stredopravicová vláda.

Nápor utečencov a ekonomických migrantov, ktorých v roku 2015 prišlo do Európy viac ako milión, tam svojho času spôsobil nárast populistických názorov. Protiimigračné strany sa tak podľa AP stali populárnymi na úkor tradičných a najmä ľavicovo orientovaných strán, ktoré migrantov nezriedka vítali.

Mnohí utečenci z Afriky, Ázie či Blízkeho východu smerovali práve do bohatších krajín na západe a severe Európy so štedrými systémami sociálneho zabezpečenia. Cez Dánsko vtedy prechádzali tisíce ľudí smerujúcich do Švédska, ktoré len v roku 2015 prijalo 163.000 migrantov, a teda v prepočte na obyvateľa najviac z celej Európy.