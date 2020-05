Šéf WHO opäť varoval celý svet: Koronavírus tu s nami bude ešte dlho

Svet sa musí zjednotiť vo vývoji a zdieľaní nástrojov v boji s koronavírusom, ktorý tu s nami bude ešte dlho. Povedal to v pondelok generálny tajomník Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na pravidelnej tlačovej konferencii WHO.

Ďalší zástupca organizácie Mike Ryan označil za špekulácie americké tvrdenia o pôvode vírusu v laboratóriu v čínskom Wu-chane. Tedros vyzval svet k jednote, ak chce koronavírus poraziť. "Vírus s nami bude dlho a my sa musíme zomknúť pri vývoji a zdieľaní nástrojov, aby sme ho porazili," povedal Tedros na virtuálnom brífingu zo Ženevy. Krízový expert WHO Mike Ryan okrem iného uvítal výsledky klinického testovania lieku remdesivir, po ktorom sa niektorí pacienti s covidom-19 rýchlejšie uzdravili. Podľa neho tu sú "známky nádeje pre potenciálne využitie lieku" pri liečení pacientov s covidom-19. Ryan tiež zdôraznil, že moderné technologické nástroje, ako aplikácie pre trasovanie kontaktov, nemôžu nahradiť poctivú prácu zdravotníkov v teréne. Pochválil pritom stratégie krajín, ako sú Južná Kórea a Singapur. Ďalej sa Ryan vyjadril k víkendovým výrokom amerického ministra zahraničia Mikea Pompea o mnohých dôkazoch, že koronavírus pochádza z laboratória v čínskom Wu-chane. WHO podľa Ryana z USA nedostala žiadne relevantné údaje o pôvode vírusu. Z pohľadu WHO tak tvrdenie šéfa diplomacie USA zostávajú špekuláciami, zdôraznil Ryan a vyzval k vedeckému, nie politickému vyšetrenie pôvodu vírusu.