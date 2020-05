BILLA autá už majú svojich prvých majiteľov. Ich príbehy sú neuveriteľné...

Prihlásiť sa na webstránku billa.sk, zakliknúť tri súhlasy a stlačiť „odoslať“ – tieto jednoduché kroky stačili na zapojenie sa do BILLA súťaže „Vyhraj auto za 3 kliky“ o desať novučičkých áut Volkswagen T - Roc. Prví z nich si ich už zobrali aj domov. Niektoré príbehy sú pritom skoro až písané osudom.

Kúpiť či nekúpiť?

Prvým hrdým majiteľom nového auta Volkswagen T- Roc sa stal pán Michal z Bratislavy, ktorému bola táto výhra doslova dopriata osudom. Spolu so svojou manželkou už dlhší čas rozmýšľali nad tým, že svoje 17 – ročné auto vymenia za nové, spoľahlivejšie. V celom procese dokonca postúpili až tak ďaleko, že mali vybraných svojich favoritov a chýbalo sa už len rozhodnúť pre to jedno jediné. Jeden večer však pán Michal zbystril, keď išla v televízii reklama na BILLA súťaž 3 kliky, ktorá odmeňovala svojich zákazníkov 10 autami značky Volkswagen. V tej chvíli zhodnotil, že však za vyskúšanie nič nedá a zobral do ruky mobil. Avšak práve v tom momente nespolupracovala technika a prvý pokus o trojité zakliknutie z dôvodu spojenia zlyhal. Michal to chcel už vzdať, keď si povedal, že dá tomu ešte druhú šancu, ktorá už našťastie prebehla hladko. V tom čase asi ani netušil, že si v danej chvíli práve „kúpil“ nové auto. „Nikdy som okrem jedného trička nič nevyhral. Preto som ani len nedúfal, že v tomto prípade by sa mohli karty obrátiť. Sám som tomu nemohol uveriť, keď mi zvonil telefón a bolo mi oznámené, že som vyhral novučičké SUV,“ vysvetľuje Michal. Jeho prvá reakcia po gratulačnom telefonáte sa niesla v znamení úprimnej radosti a vďaky. Prvý pasažier, ktorý mal tú česť vyskúšať nový rodinný prírastok, bola pani manželka. Prvá skúšobná jazda viedla pozdĺž rieky Dunaj do Tomášova, kde si spoločne užívali naklonené prianie osudu.

Vedela o tom hneď celá dedina

Pravidelné nakupovanie v predajni BILLA sa oplatilo aj pánovi Ladislavovi z Veľkého Medera. Ako sám tvrdí, je verným zákazníkom už niekoľko rokov a do súťaže sa zapojil, lebo ho oslovil reklamný leták a chcel skúsiť svoje šťastie. „Plánoval som niekedy v budúcnosti kúpiť novšie auto, pretože to moje má už svoje roky. Avšak ako dôchodca som si musel najprv na neho šetriť, čo by nejaký čas trvalo. Práve preto som nemohol veriť svojim ušiam, keď mi bolo oznámené, že som vyhral auto. Pre mňa je to doslova dar z nebies,“ spomína si na chvíľku prekvapenia a dopĺňa, že hneď sa musel pochváliť všetkým svojim známym, kamarátom a rodine. Práve dcéra bola tá spoločníčka, ktorá s ním prišla do Bratislavy prevziať nového tátoša a aj si vyskúšala na ňom prvé kilometre k všeobecnej spokojnosti.

To nemôže byť pravda

Jednou z častých reakcií na akékoľvek výhry sú pochybnosti. Tak to bolo aj u pani Márii z Viničného, ktorá si najprv myslela, že si niekto z nej robí žarty. Nepresvedčil ju dokonca ani oficiálny e-mail s gratuláciou a ďalšími inštrukciami ako a kde si auto prevziať. „Hovorila som si, že však zavolať alebo napísať e-mail vie predsa každý. To nemusí ešte nič znamenať. Neverila som až do momentu, keď mi do ruky vložili kľúčiky od auta,“ opisuje svoju reakciu dôchodkyňa, ktorej prvá cesta viedla síce domov do Viničného, avšak nezostalo iba pri tom. V ten deň si nové autíčko poriadne vychutnala a spolu s rodinou najazdili po okolí skoro 70 km. Spočiatku si síce musela zvyknúť na automat, ale ako sama hovorí, je to naozaj jednoduché a nie je čoho sa obávať. „S vďakou budem spomínať na ten moment, kedy som v televízii videla reklamu a vyťukala 3 kliky, pretože toto auto je pre mňa krásna životná odmena,“ dopĺňa pani Mária.

Nové auto vďaka bratovi

Nie všetci sme súťaživé typy a niekedy je potrebné nás trošku povzbudiť. Podobne to bolo aj u pána Jaroslava, ktorého prehovoril brat. „Bol to práve on, ktorý mi povedal, že však vyskúšaj, klikni trikrát, nič za to nedáš. A dobre som urobil. Teraz som mu vďačný. Keď mi potom volali a tvrdili, že som vyhral nové auto Volkswagen T-Roc, tak som najprv neveril. Myslel som si, že niekde musí byť skrytá kamera a robia si zo mňa žarty. Dokonca som poprosil pani na druhej strane linky, aby ma poštípala,“ vtipkuje jeden z výhercov nového auta, ktorého presvedčilo až doručenie technického preukazu. Po prevzatí auta to boli práve kolegovia a medzi nimi aj spomínaný brat, ktorí podrobili auto prvým skúškam. Potom nasledovala dcéra, ktorá ho asi bude v rámci bežného fungovania taktiež často využívať.

Celkovo si nové autá postupne prevezme všetkých desať výhercov, ktorým úprimne gratulujeme a prajeme veľa bezpečných kilometrov.