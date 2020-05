Kandidátom na generálneho prokurátora je aj Daniel Lipšic: Zmenia kvôli nemu zákon?

Generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi (56) sa končí v júli funkčné obdobie, a tak sa do popredia dostáva otázka, kto ho nahradí.

Podľa koaličných lídrov je v hre viacero mien, pričom jediný potvrdený kandidát je zatiaľ advokát Daniel Lipšic (46). Podľa zákona sa ním však nemôže stať, pretože nie je prokurátorom. Koalícia plánuje meniť legislatívu bez ohľadu na to, či sa napokon vo vláde zhodnú na Lipšicovi. Lipšic má blízko najmä k hnutiu OĽaNO na čele s Igorom Matovičom, s ktorým spolupracoval niekoľko rokov. Po roku 2016 sa spomínal aj ako kandidát na ministra vnútra.

Spolu organizovali protesty proti Robertovi Kaliňákovi a premiér zobral na kandidátku aj jeho stranu NOVA. Teraz sa uvažuje nad tým, že sa z Lipšica stane najvplyvnejší človek v štáte, čo sa týka trestného konania. Koalícia by však musela zmeniť zákon. V súčasnosti sa totiž generálnym prokurátorom môže stať len prokurátor. V programovom vyhlásení vlády SR je však bod, ktorý hovorí o rozšírení možností.

„Aby sa mohol stať priamo generálnym prokurátorom, vláda by musela zmeniť zákon o prokuratúre, kde by vypustila časť o tom, že za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný len prokurátor,“ vysvetlil advokát Róbert Bános. Muselo by sa tak však stať v priebehu pár týždňov. „Daniel Lipšic je jedným z ľudí, o ktorých sa rozpráva. Myslím si, že by bol výborným generálnym prokurátorom. Aj ostatné mená, ktoré sú v obehu, nech to bude ktokoľvek z nich, tak to budú diametrálne lepší prokurátori ako tí doterajší,“ povedal Matovič s tým, že zatiaľ to je bezpredmetné práve preto, že to z dôvodu zákona nie je možné.

Proti Lipšicovi nie sú ani ostatní koaliční partneri. „Je to jedno z tých veľmi kvalitných mien,“ myslí si šéf liberálov Richard Sulík. Za pravdu mu dáva aj Juraj Šeliga zo strany Za ľudí. Podľa neho by Lipšic pomohol Slovensku stať sa spravodlivejšou a slušnejšou krajinou. Jeho straníčka a súčasná ministerka spravodlivosti Mária Kolíková však taká nadšená nie je.

„Osobne sa prikláňam k tomu, aby generálny aj špeciálny prokurátor boli vyberaní z prokurátorov, pretože je dôležité, aby mal generálny prokurátor nielen politickú legitimitu, ale aj odbornú legitimitu na výkon tejto funkcie,“ povedala s tým, „že tu máme aj osoby ako napríklad Daniel Lipšic, ktorý je vnímaný ako bojovník za spravodlivosť, a je dôležité, aby generálny prokurátor mal aj takýto typ dôvery“. Lipšicovou nomináciou si nie je istá ani prezidentka Zuzana Čaputová. „Pokiaľ ide o úvahu o zmene zákona v súvislosti s jedným z konkrétnych mien, najskôr by som sa o tejto téme porozprávala s pánom premiérom,“ povedala.

V hre sú aj ďalšie mená

Okrem Lipšica by mala koalícia rokovať minimálne o ďalších štyroch kandidátoch. Spomínajú sa mená prokurátorov Jozefa Čentéša, Vasiľa Špirka, Maroša Žilinku a Jána Šantu. „Sú to statoční prokurátori,“ povedal predseda parlamentu Boris Kollár. Jozef Čentéš by podľa svojich sov ponuku prijal: „Kandidatúru prijmem, keď budem cítiť podporu politického spektra.“ Šanta zase nemá oficiálnu vedomosť o tom, že by bol medzi kandidátmi. „Pokiaľ by to bol naozaj subjekt relevantný, ktorý naozaj chce bojovať proti korupcii a ďalšej trestnej činnosti a chce budovať právny štát so všetkým nasadením, potom by som asi nemal dôvod povedať nie,“ povedal prokurátor.

Lipšic sa predčasne nechce vyjadrovať. „Ale registrujem, že vo vládnom programe je návrh zmeniť viaceré parametre voľby generálneho aj špeciálneho prokurátora. Otvoriť ju aj pre neprokurátorov a zvýšiť počet subjektov, ktoré môžu navrhovať kandidátov. A tiež zabezpečiť ich verejné vypočutie a urobiť to skrátka celé viac transparentne ako doteraz. Je na vládnej koalícii nájsť nejaký harmonogram, ako bude napĺňať svoj program,“ vyjadril sa pre portál Aktuality.sk.

Problémom by však mohla byť práve jeho blízkosť k politikom, keďže generálny prokurátor by podľa odborníkov mal vystupovať striktne nezávisle. Lipšic mal tiež problémy pre svoju dopravnú nehodu z roku 2016, pri ktorej zrazil chodca a dostal trojročnú podmienku. Toto by mu však nestálo v ceste na post generálneho prokurátora, keďže išlo o neúmyselný trestný čin.

Kandidáti na generálneho prokurátora

