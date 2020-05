Termíny pre podnikateľov: Na žiadosť o pomoc zostáva 10 dní

Podnikáte a potrebujete finančnú injekciu od štátu? Živnostníci môžu požiadať o rôzne príspevky, len si musia vybrať a včas uplatniť nárok na vybranú dotáciu.

Čas sa kráti. Čoskoro sa budú predkladať žiadosti o pomoc za apríl. Ministerstvo práce informuje, že o príspevky za marec, ktoré štát poskytuje v rámci projektu Prvá pomoc, treba požiadať do 15. mája. „Za apríl bude možné žiadať o príspevky od 16. mája. Je totiž potrebné vyplniť iné výkazy ako za marec,“ povedal minister Milan Krajniak. Na podanie žiadosti a výkazu za apríl bude čas do konca mája.

K 30. aprílu úrady práce v rámci prvej pomoci vyplatili 11,6 milióna eur. Na základe dohôd, ktoré podpísali so zamestnávateľmi a so samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO), podporia vyše 87-tisíc osôb. Ide aj o vyše 23-tisíc povinne poistených SZČO, ktorí v marci museli zavrieť alebo zaznamenali pokles tržieb, a asi o 1 200 nepoistených živnostníkov a jednoosobových eseročiek.

Dôležité lehoty

- žiadosť o ten-ktorý príspevok a výkaz za marec 2020 treba podať do 15. mája

- žiadosti a výkazy za apríl sa budú podávať od 16. 5. do 31. 5.

- ak požiadate o pomoc za marec a potom aj za ďalší mesiac, stačí, že vo výkaze za apríl vyplníte číslo dohody uzavretej s úradom práce

Príspevok nebude príjmom

Príspevok na náhradu straty príjmu sa nebude považovať za príjem. Živnostníkom to uľahčí život hneď dva razy. Najprv, keď požiadajú o príspevok za apríl, a potom o rok, keď podajú daňové priznanie za rok 2020. Keď samostatne zárobkovo činná osoba bude vypĺňať výkaz za apríl, príspevok za marec nezahrnie do výpočtu poklesu tržieb. „Tieto príspevky nebudú vykazované ako tržby, budú si ich môcť odpočítať, aby sme nikoho neukrátili o pomoc od štátu iba preto, že účtovne by to musel vykázať ako zvýšenie tržieb,“ povedal minister práce Milan Krajniak.