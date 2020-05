Jarná guľovačka je minulosťou, čaká nás rapídna zmena počasia: Slováci, pripravte sa na výrazné oteplenie!

Poriadne sa vybláznili. Turisti s ochrannými rúškami si užili jarný sneh aj s parádnou guľovačkou na Solisku (2 093 m n. m.).

Aj keď by ešte v utorok a v stredu malo vo výške od 800, resp. od 1 300 m n. m. snežiť, čím bližšie k víkendu, tým vyššie bude ortuť v teplomeri stúpať. „Koncom týždňa by sa malo výrazne otepliť,“ potvrdil Marcel Macko, meteorológ SHMÚ. Vychutnajte si predĺžený víkend, začiatkom budúceho týždňa by sa malo zreteľne ochladiť.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Aké bude počasie