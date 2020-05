Po dvoch mesiacoch uvoľnili obmedzenia: Taliansko sa prebúdza z koronaspánku

Najdlhšia karanténa sa končí! Takmer po dvoch mesiacoch uzavretia krajiny mohli ísť Taliani konečne na prechádzku, či stretnúť sa s rodinou, ak býva v tom istom okrese.

Viac ako 4 milióny ľudí sa tiež včera vrátili do práce. Taliansko oficiálne zaznamenalo 210 000 prípadov koronavírusu a 28 900 obetí. V posledných týždňoch počet nových prípadov i úmrtí klesal. Až 4,4 milióna Talianov sa tak včera mohlo vrátiť naspäť do práce. Ide zväčša o zamestnancov tovární a stavebných podnikov. Je to jedno z najdôležitejších opatrení pri rušení obmedzení prijatých proti šíreniu koronavírusu.

Tie reštaurácie, ktoré prežili, znova otvárajú svoje okienka, no zatiaľ nie celé dvere. Konzumácia na mieste nie je možná - jedlo si môžu ľudia buď zobrať sami, alebo využiť donášku. Zmrzlinu si tiež môžete kúpiť len cez okienko. Verejná doprava sa rozbieha, no povinnosťou bude nosiť rúško. Taktiež vo verejných budovách, ako sú úrady či stanice, je povinná ochrana tváre. Na svoje si prídu športoví nadšenci či profesionálni atléti - môžu cvičiť na verejných priestranstvách.

Návštevy rodiny sú povolené, no iba v rámci toho istého regiónu a tiež len s rúškom. Pohreby sa môžu konať s účasťou do 15 osôb. Múzeá, galérie, knižnice a obchody sa otvoria 18. mája a obľúbené bary a kaviarne až 1. júna. Začiatok slúženia omší je zatiaľ v nedohľadne, za čo môže komplikovanosť sanitárnych odporúčaní. To vyvoláva protesty medzi veriacimi, ktorí vnímajú celebrovanie omší ako svoje základné právo. Odborníci však nepripustia otvorenie kostolov bez bezpečnostných opatrení.

Taliansko bolo najviac zasiahnutou krajinou v Európe a stále ostáva na druhom mieste celosvetovo v počte obetí. Premiér Giuseppe Conte sa preto rozhodol zavrieť všetko okrem lekární a potravín. To spôsobilo historický prepad v ekonomike, najhorší od 30. rokov 20. storočia. Stali sa tak pokusným králikom v drakonických opatreniach proti vírusu. Tie po 9 týždňoch konečne poľavujú. Conte však varuje, aby sa ľudia netešili priskoro a tým neohrozili pokrok, ktorý dosiahli svojou doterajšou disciplinovanosťou. „Viac ako kedykoľvek predtým je budúcnosť našej krajiny v našich rukách,“ vyjadril sa.