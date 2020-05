Eva Ódorová po ukončení kariéry: Najviac ma mrzia premárnené OH!

Slovenská stolná tenistka Eva Ódorová (40) ukončila po 26 rokoch profesionálnu športovú kariéru. Ódorová sa svojím prenikavým talentom presadila na špičkovej medzinárodnej scéne už v mladučkom veku.

Bývalá dlhoročná reprezentačná jednotka a olympionička verí, že svoje skúsenosti zužitkuje aj vo svojom ďalšom pôsobení.

Ódorová si v rozhovore pre Nový Čas zaspomínala na svoje najkrajšie momenty. „Určite by som spomenula štvrté miesto z Európskych hier v Baku a dvojnásobnú účasť na olympijských hrách. Vyzdvihla by som aj fakt, že v každej krajine, kde som pôsobila, som v najvyššej súťaži získala majstrovský titul,“ uviedla Ódorová a následne pokračovala na druhej strane spektra.

„Čo ma určite mrzí, je to, že som nemohla pôsobiť a žiť na Slovensku. Za tréningovými podmienkami som musela cestovať do zahraničia. Bolo to nevyhnutné na to, aby som sa zlepšovala a napredovala. Na Slovensku to, bohužiaľ, možné nebolo. Najviac však mrzí to, že som sa nedostala na OH 2004 v Aténach. V kvalifikácii totiž prijali nové pravidlo podávania a v kvalifikačnom turnaji mi tak bolo odobratých niekoľko podaní. Bola to úplná novinka. Nikdy predtým ani potom mi už podanie odobraté nebolo. Vynahradila som si to však potom v Pekingu 2008 a Riu 2016,“ dodala rodáčka z Komárna, ktorá by si teraz rada užila chvíle voľna.

„Určite potrebujem zrelaxovať a načerpať nové sily. Nejaké nápady do budúcna mám, ale vykryštalizujú sa až po tom, ako sa skončí obdobie koronavírusu. Bola by som rada, keby som zostala pri športe. Napríklad pôsobením v nejakej medzinárodnej federácii. Uvidíme, čas ukáže,“ uzavrela Ódorová.