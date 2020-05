Froome má v jednej veci jasno: Tour bez divákov? Nemožné!

Britský cyklista Chris Froome (34) si vie iba ťažko predstaviť, že sa 107. ročník Tour de France uskutoční bez divákov. „Starú dámu“ preložili pre pandémiu koronavírusu, podľa nového termínu by sa mala začať 29. augusta.

povedal štvornásobný celkový víťaz Tour. Francúzska vláda minulý utorok predĺžila zákaz organizovať veľké športové podujatia do konca augusta. To znamená, že prvé tri etapy by museli byť bez divákov.

Froome sa chce opäť ukázať vo skvelej forme. Z ťažkých zranení, ktoré utrpel vlani v júni, sa už zotavil a naplno trénuje. „Mojím snom je, aby som na konci kariéry mal viac celkových prvenstiev ako hocikto iný,“ vysvetlil jazdec stajne Ineos a prezradil, že ho motivujú fotografie jeho zranení. „Sú to drsné a ponuré obrázky, keď mi tam vyčnievajú kúsky kostí, ale tiež ma tie fotky motivujú. Dúfam, že tento rok vyhrám Grand Tour,“ uzavrel slávny cyklista.