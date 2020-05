Milan Ondrík si užíva počas karantény chvíle s najbližšími: Herectvo ma oberá o čas s rodinou

Konečne má čas na milovaných! Herec Milan Ondrík (40) hviezdi v mnohých predstaveniach v Slovenskom národnom divadle.

Tento kultúrny stánok tak herca zamestnáva až-až. Okrem toho však pravidelne nakrúca aj filmy, čo mu zaberie veľa času. V súkromnom živote je hrdým otcom troch krásnych detí, no práve pre prácu s nimi nemôže byť toľko, koľko by chcel. Ondrík otvorene priznáva, že herectvo je časovo veľmi náročné. Počas pandémie koronavírusu tak dobieha s rodinou zameškané...

Ondrík patrí medzi najtalentovanejších hercov, preto nemá núdzu o pracovné ponuky. Svoje herecké umenie predvádza najmä na doskách Slovenského národného divadla či vo filmoch. Tento chlebíček si však vyberá svoju daň. Kým niektorí si myslia, že herci sa majú priam božsky, herec oponuje. „Práve teraz, keď som nútený byť doma, si uvedomujem, aké to asi niekto má, keď ráno odíde do práce a poobede o piatej sa vráti domov k rodine, aké to je - mať celý víkend voľno a ísť do práce len v pondelok,“ povedal v rozhovore pre web teraz.sk Ondrík, ktorého najviac hnevá, že nemôže byť so svojimi láskami - manželkou Zuzkou a deťmi Adamkom, Alžbetkou a Anežkou.

„Ja ako herec som v práci takmer neustále. Keď ľudia pracujú, ja mám skúšky a nácviky predstavení, prípadne filmujem, alebo sa učím texty. Večer, keď mnohí kritici oddychujú, ja hrám - často aj pre nich - na javisku. A to veľa ráz aj pre ich deti počas sviatkov, či už na Mikuláša, na Štefana. Kým sú oni so svojimi deťmi, moje sú bezo mňa,“ priznal herec, ktorý má teraz z dôvodu pandémie dostatok času, pretože sú všetky projekty pozastavené.

Vyberá si

Ondríka sme mohli v minulosti vidieť aj v mnohých televíznych seriáloch, no tie si rozhodne vyberá. „Nie som a ani nechcem byť hercom, ktorý chodí zo seriálu do seriálu, prípadne hrá aj vo viacerých naraz, absolvuje fušky v dabingu, hrá vo filme a popri tom si občas - aby sa nepovedalo - odskočí aj do divadla. Pre mňa je herectvo akousi obetou,“ dodal herec, pre ktorého bude vždy srdcovkou práve divadlo.