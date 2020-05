Dominika Gottová po dlhých rokoch prehovorila o svojom detstve: Trpké priznanie z minulosti

Nemala to jednoduché. Najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) Dominika Gottová (46) sa po dlhých rokoch rozhodla rozrozprávať o tom, aké bolo jej skutočné detstvo.

Okrem toho, že opísala svoj neutrálny vzťah so slávnym otcom, nezabudla najnovšie dodať, že ich vtedajšia finančná situácia nebola vôbec ružová. Dominika aktuálne spomína na trpké obdobie, keď sa ale posmeškom od detí neubránila. Keďže Gott z neplánovaného tehotenstva vraj nebol vôbec nadšený, so svojou prvou dcérou nikdy bližší vzťah nenadviazal. A hoci zarábal balík peňazí, Dominike a jej mame Antonii posielal len minimálnu sumu.

„Finančne nás podporoval, avšak závratné sumy to neboli,“ priznala pre český Blesk utrápená blondínka. Tá si preto musela vypočuť dosť nepekných slov, ktoré jej utkveli v pamäti až dodnes. „Keď sa napríklad začalo nosiť značkové oblečenie, kamaráti si ma doberali, prečo ho nemám. Lenže my sme si to nemohli dovoliť. Bolo mi to ľúto a mala som potrebu sa pred ostatnými nejako ospravedlňovať,“ prezradila svoje trápenie Dominika. „Skutočnou núdzou sme však netrpeli,“ dodala s tým, že všetko potrebné mali.