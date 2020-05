Matovič o otváraní škôlok: Zohľadňovať sa bude vek dieťaťa či zamestnanie rodiča

O prípadnom otvorení škôl sa bude rokovať na viacerých samostatných stretnutiach.

Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii premiér Igor Matovič (OĽaNO). Stretnutia by sa mali uskutočniť počas tohto či budúceho týždňa. Otváranie všetkých typov škôl je zaradené do štvrtej fázy uvoľňovania opatrení a premiér ju označil za takzvaný „zásobník“ rizikových opatrení.

Pri riešení otváraní škôl sa krízový štáb dohodol na samostatnom stretnutí. „Predpokladám nielen jedno, možno aj sériu stretnutí, lebo to bude musieť byť chirurgický rez, ako budeme otvárať postupne školy a škôlky,“ priblížil. Z pohľadu chrípky či žltačky sú podľa neho škôlky najskorším ohniskom nákazy.

Pri otváraní škôl bude krízový štáb zohľadňovať rôzne parametre, a to napríklad vek dieťaťa či zamestnanie rodiča. V štábe sa podľa Matoviča diskutuje aj o tom, aby boli tieto služby poskytnuté najmä rodičom, ktorí pracujú v zdravotníctve, v školstve či u polície a vojakov.

Školy sú zatvorené od 16. marca do odvolania a výučba sa uskutočňuje dištančnou formou. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia.