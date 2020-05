Všetci poslanci NRSR podali majetkové priznania: Neurobil tak jeden člen vlády

Majetkové priznania už podali všetci poslanci Národnej rady (NR) SR, jeden člen vlády nepodal priznanie v stanovenom termíne a majetkové priznanie ďalšieho člena vlády zatiaľ Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií neeviduje.

Pre TASR to povedal predseda výboru Richard Raši (Smer-SD). Priblížil tiež, že jeden z poslancov síce priznanie poslal včas, ale nie predpísanou formou.

Verejní funkcionári mali povinnosť v zmysle zákona podať majetkové priznanie do 30. apríla. Novozvolení poslanci a členovia vlády tak mali urobiť do 30 dní od nástupu do funkcie. Pre neskoré podanie majetkového priznania hrozí funkcionárom pokuta vo výške mesačného platu. Podľa zákona im hrozí pokuta aj v prípade, ak v oznámení uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje, a to vo výške trojnásobku mesačného platu.

Povinnosť podať majetkové priznanie sa týka prezidenta SR, poslancov NR SR, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR, členov Súdnej rady SR, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv. Majetkové priznanie musia podľa zákona podať napríklad aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, riaditeľ SIS, rektori verejných vysokých škôl či šéfovia Železníc Slovenskej republiky.