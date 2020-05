Bale nabonzoval o Modričovi: V tomto je Chorvát absolútne najhorší!

Dve futbalové hviezdy Realu Madrid majú k sebe bližšie ako ich spoluhráči.

Walesan Gareth Bale (30) a Chorvát Luka Modrič (34) sa poznajú ešte z Tottenhamu Hotspur, kde hrávali vedľa seba štyri sezóny. V drese španielskeho kráľovského klubu sú spoluhráčmi sedem rokov.

„S Lukom sa poznáme najdlhšie. Veľa spolu hovoríme, čo je prirodzené. Často sa bavím aj s Tonym Kroosom. Úprimne povedané, mám dobrý vzťah so všetkými hráčmi Realu Madrid, ale najlepší s Modričom,“ vyhlásil Bale v podcaste The Hat Trick.

Waleský krídelník je vášnivým hráčom golfu, ktorému sa popri futbale pravidelne venuje. Na otázku, či si s niektorým spoluhráčom „bieleho baletu“ zahral a kto bol z nich najhorší, Bele z voleja odpovedal:

„Stopercentne Luka Modrič. Boli sme v hoteli a nemali sme čo robiť. Neďaleko boli golfové ihriská. Prinútil som ho, aby sme si išli zahrať. Luka nevedel, ako chytiť palicu do rúk. Stále ňou udieral do zeme. Z dvadsiatich pokusov zasiahol loptičku iba raz. Potom to vzdal. Druhý deň sa sťažoval, že ho bolí chrbát. Pre toho, kto golf nikdy predtým nehral, je to normálne. Dobre sme sa však na tom bavili,“ prezradil Bale.