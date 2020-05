Je medzi možnými kandidátmi na post generálneho prokurátora? Ján Šanta reaguje

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta nemá oficiálnu vedomosť o tom, že by bol medzi možnými kandidátmi koalície na post generálneho prokurátora.

Uviedol to v pondelok pre TASR s tým, že má v tejto súvislosti skôr informácie z médií, kandidatúru by za správnych okolností neodmietol. Šanta pre TASR uviedol, že prípadnú ponuku by dôsledne zvažoval, jeho rozhodnutie by záviselo aj od toho, ktorý subjekt a za akých okolností by ho oslovil. "Pokiaľ by to bol naozaj subjekt relevantný, ktorý naozaj chce bojovať proti korupcii a ďalšej trestnej činnosti a chce budovať právny štát so všetkým nasadením, potom by som asi nemal dôvod povedať nie," povedal prokurátor.

Šantovo meno spomenul v pondelok predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ako jedného z možných kandidátov na post generálneho prokurátora. Okrem neho Kollár hovoril o Šantových kolegoch z ÚŠP Marošovi Žilinkovi alebo Vasiľovi Špirkovi. Potvrdil však, že sa diskutuje aj o mene advokáta Daniela Lipšica.

Niekdajší kandidát na generálneho prokurátora Jozef Čentéš uviedol v pondelok pre TASR, že ho tiež oslovili, odkiaľ ponuku dostal, nepovedal. Je pripravený kandidovať, ak bude cítiť podporu. Ján Šanta dozoroval v minulosti viacero mediálne známych káuz. Obžalobu podával v kauze falšovania televíznych zmeniek na Mariana K., daňového podvodníka Mikuláša Varehu alebo Jozefa Majského z kauzy nebankoviek.