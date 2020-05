Jágrove veľké priznanie: Prečo je stále slobodný a nemá ešte deti?

Najdlhší vzťah mal šesť rokov. Jeden z najznámejších hokejistov na svete, český útočník Jaromír Jágr (48) bude mať onedlho päťdesiat, stále je ale slobodný a bezdetný.

Mnoho fanúšikov sa pýta, prečo sa ešte majiteľ a naposledy hráč Kladna neoženil a nezaložil si rodinu. Túto otázku si kladú fanúšikovia, ale aj sám Jarda. Teraz cez sociálnu sieť všetkým vysvetlil, prečo to tak je. Priznal, že rodina mu chýba, no na druhej strane sa jej bojí.

"Najlepšie je na to nemyslieť," priznáva Jágr. "Z môjho pohľadu sú najhoršie rozvody. Keď máš malé dieťa, neodnesú si to iba tí dvaja, ktorí sa rozchádzajú, ale aj to dieťa. A z toho mám strach. Mám blok, že by som mohol niekomu negatívne ovplyvniť život," otvoril sa Jágr a priznal, že sa tiež bojí rozvodovej vojny o jeho peniaze. V NHL si zarobil ťažké peniaze, takže vojna by to zrejme bola rušná...

Na svoje expriateľky pritom Jágr nedá dopustiť a so všetkými má dodnes dobrý vzťah. "Boli perfektné, problém bol vo mne," vraví Jaromír. "Neviem, čo by sa stalo, keby sme mali dieťa. Možno, že by to bolo dnes iné," dodal. "Myslím si, že som prípad pre pána doktora Plzáka. Ten jediný by mi asi mohol pomôcť..." smeje sa na záver na adresu známeho psychiatria, ktorý ale už pred desiatimi rokmi zomrel.

Jágrove veľké lásky

Iva Kubelková (42)

randili spolu: 1996 - 1999

Andrea Verešová (39)

randili spolu: 1999 - 2005

Inna Puhájková (34)

randili spolu: 2006 - 2012

Veronika Kopřivová (29)

randili spolu: 2015 - 2019