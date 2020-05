Padol verdikt: Odsúdili mladíkov, ktorí zaútočili na manželský pár v bratislavskej MHD

Okresný súd Bratislava IV odsúdil dvojicu mladíkov Ondreja Ánošiho a Stanislava Grundzu, ktorí minulý rok v máji napadli manželský pár v bratislavskej MHD, na nepodmienečné tresty odňatia slobody vo výške štyri a tri roky.

TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor a Stanislav Grundza si ponechali lehotu na prípadné podanie odvolania. Ondrej Ánoši sa vzdal práva podať odvolanie.

"OS Bratislava IV rozsudkom zo dňa 4. mája uznal obvinených za vinných. Obžalovaného O. Á. odsúdil za zločin ublíženia na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva a v jednočinnom súbehu so zločinom vydierania na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere štyri roky so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou," spresnil hovorca KS v Bratislave. Súd mu uložil aj povinnosť nahradiť poškodenej škodu vo výške 4008,63 eura a poškodenému škodu vo výške 436,06 eura.

"Obžalovaného S. G. uznal súd za vinného zo zločinu vydierania a odsúdil ho na trest odňatia slobody vo výmere tri roky so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň mu OS Bratislava IV uložil ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou," povedal Adamčiak.

Dvojicu doteraz stíhali väzobne. Počas procesu napadnutie manželského páru Ondrej Ánoši nepopieral. Stanislav Grundza trval na svojej nevine a tvrdil, že chcel poškodenej žene pomôcť. Ondrej Ánoši mal podľa obžaloby poškodený pár napadnúť. Ku skutku sa priznal, avšak neurobil formálne vyhlásenie o vine.

Mladíci mali 22. mája 2019 večer v autobuse linky 83 medzi zastávkami SAV a Damborského v Bratislave fyzicky a verbálne napadnúť manželský pár vo veku 50 a 52 rokov, ktorý ich upozornil na hlučné a neslušné správanie. Zatiaľ čo jeden z mužov zavretými päsťami niekoľkokrát udrel oboch manželov a jednému z nich tým spôsobil ťažké zranenia v oblasti hlavy, druhý sa následne začal manželom vyhrážať zabitím. Po vystúpení z vozidla MHD mali obaja mladíci v blízkosti manželov uviesť, že ak pôjdu na políciu, tak ich zabijú.

Výtržníci spôsobili manželom rôzne zranenia a zlomeniny v oblasti tváre. Dopustiť sa tak mali trestných činov ublíženia na zdraví, vydierania, nebezpečného vyhrážania a výtržníctva. V rámci vyšetrovania sa polícii prihlásili svedkovia, ktorí pomohli objasniť incident.