Ódorová ukončila vrcholovú kariéru: Nadišiel čas pre zmenu

Slovenská stolná tenistka Eva Ódorová (40) ukončila svoju vrcholovú kariéru.

Bývalá dlhoročná reprezentačná jednotka a olympionička svoje rozhodnutie tlmočila TASR v pondelok s tým, že svoje športové skúsenosti by chcela využiť aj vo svojom ďalšom pôsobení.

"Nastal čas na ukončenie športovej kariéry a nadišiel čas pre zmenu. Verím však, že moje dlhoročné športové skúsenosti zužitkujem aj v civilnom živote."

Dnes 40-ročná Ódorová sa svojím prenikavým talentom presadila na špičkovej medzinárodnej scéne už v mladučkom veku. Na juniorských ME vybojovala najcennejší titul vo dvojhre v roku 1997 za domácimi stolmi v Topoľčanoch. Získala angažmány v najvyššej nemeckej a neskôr i francúzskej súťaži a napriek pôsobeniu v najlepších ligách Európy neustále hrala aj za národný tím. Celkovo 26 rokov, z toho väčšinu bola reprezentačnou jednotkou. Zúčastnila sa na dvoch olympiádach (2008 a 2016). Z MEJ ju zdobí celkovo 7 medailí a dve druhé miesta získala na turnaji európskych TOP12 junioriek. V kategórii dospelých sú jej vrcholmi osemfinálová účasť v singli na ME v roku 2002, ďalej štvrťfinálové štarty na rovnakých akciách v debli (2003 so Zuzanou Poliačkovou) a mixe (2005 s Ľubomírom Pištejom). Na prvých Európskych hrách v Baku v roku 2015 obsadila v singli 4. miesto.

"Reprezentáciu krajiny som brala vždy maximálne zodpovedne a s hrdosťou aj napriek tomu, že som tu žila iba pár rokov. Ohľadom športového napredovania som bola odkázaná aj na klubové pôsobenie v zahraničí. Medzinárodné štarty, ako aj prípravné kempy však mali veľkú podporu domáceho zväzu a olympijského výboru a im tiež patrí moje poďakovanie," odkázala lúčiaca sa Eva Ódorová.