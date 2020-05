Milióny Talianov sa po dvoch mesiacoch izolácie vracajú do práce: Radosť aj obavy

Milióny Talianov sa v pondelok v relatívnom pokoji prvýkrát po viac ako dvoch mesiacoch domácej izolácie vydali do práce.

Sprevádzala ich radosť z obnovených slobôd i strach z opätovného prepuknutia nákazy, píšu zahraničné médiá. Za bežných okolností rušné pondelkové ráno bolo v Miláne, stredisku koronavírusom ťažko zasiahnutého regiónu Lombardsko, absolútne pokojné, píše denník Corriere della Serra. V uliciach sa objavilo o niečo viac áut, stanice metra boli ale takmer ľudoprázdne. Na železničných staniciach sa ľudia čakajúci na prvé spoje do Ríma a Neapola v rozostupoch radili do dlhých zástupov. Na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti dohliadali zamestnanci železníc, ktorí cestujúcim tiež merali teplotu a pýtali sa na dôvod cesty.



Taliansko bolo prvou krajinou v západnej Európe, ktorá začiatkom marca celoštátne obmedzila voľný pohyb osôb, a je aj medzi prvými, ktoré opatrenia uvoľnili. Celkom Taliani strávili v karanténe deväť týždňov. Koronavírus sa od prepuknutia nákazy v krajine potvrdil u 100.179 ľudí, z ktorých 28.884 zomrelo. Od pondelka môžu obyvatelia juhoeurópskeho štátu v rámci rovnakého regiónu navštíviť svojich príbuzných, ísť na prechádzku či si zabehať do znovuotvorených parkov. V počte do 15 ľudí sú tiež povolené pohreby. V uzavretých verejných miestach však musia ľudia nosiť rúška.



Obchody sa v Taliansku otvoria najskôr 18. mája, kaviarne a reštaurácie až 1. júna a študenti do školských lavíc zasadnú až so začiatkom ďalšieho školského roka v septembri. So zmiešanými pocitmi strachu a radosti sa na aspoň čiastočné uvoľnenie opatrení tešil štyridsaťročný Riman Stefano Milano, ktorý plánuje pre svojho syna narodeninovú oslavu s príbuznými a návštevu rodičov. "Máme ale obavy, pretože rodičia sú starí a môj svokor má rakovinu, a je teda v rizikovej skupine," citovala muža stanica France 24.