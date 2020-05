Britský minister je otrasený z toho, čo s ním robil koronavírus: Mať COVID-19 bolo príšerné

Mať chorobu COVID-19 bolo príšerné, povedal v rozhovore s televíziou Sky News britský minister obrany Ben Wallace.

Opísal, že vírus mu zobral energiu, oslabil jeho vôlu a dočasne na niekoľko dní tiež prišiel o chuť a čuch. Wallace chorobou ochorel na konci marca. Na otázku televíznej stanice, aké to bolo mať zákerné ochorenie, Wallace uviedol: "Do čerta, príšerné, ak chcete počuť pravdu."

"Nebolo to také silné, ale psychicky to útočí na vašu vôľu, pretože to prichádza a zase odchádza a váš stav sa zlepšuje a zase zhoršuje," uviedol minister obrany. "Bol som sám osem dní vo svojom londýnskom byte a prišiel som o chuť a čuch, je to choroba, ktorá vám takisto uberá energiu a oslabuje vôľu," dodal. Ako doplnil, nakoniec však príznaky zmizli, uzdravil sa a mohol sa vrátiť do práce.



Chorobou COVID-19 sa nakazil aj britský premiér Boris Johnson. Nákaza sa u neho tiež potvrdila koncom marca. Najprv sa liečil doma, neskôr ale musel byť prevezený do nemocnice a niekoľko dní strávil na jednotke intenzívnej starostlivosti. Na začiatku minulého týždňa sa ale vrátil do úradu a prevzal späť svoje povinnosti.