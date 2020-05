Unikátna súťaž: Aha, čo zvládli skokani vo svojej záhrade za pár minút

Unikátna súťaž! Svetový rekordér v skoku o žrdi Armand Duplantis (20) a bývalý držiteľ svetového rekordu Renaud Lavillenie (33) sa postarali o nevšedné preteky.

V čase pandémie spôsobenej koronavírusom súťažili na diaľku. Obaja vo svojich záhradných sektoroch zvládli počas 30 minút 36 skokov cez latku položenú v päťmetrovej výške.

Švédsky talent Duplantis skákal na svojej tréningovej základni v Louisiane, Francúz Lavillenie má sektor pri svojom dome v Clermont-Ferrand. Tretí skokan v súťaži Sam Kendricks z USA zdolal päť metrov na záhrade v Mississippi dvadsaťšesťkrát.

Súperi boli prepojení prostredníctvom videa a priamy prenos na sociálnych sieťach na kanáli Svetovej atletiky sledovali tisíce fanúšikov. Kým dvojnásobný majster sveta Kendricks nasadil od začiatku rozvážnejšie tempo, olympijský víťaz z Londýna 2012 Lavillenie a ešte len dvadsaťročný európsky šampión Duplantis potrebovali na jeden skok necelú minútu.

Duplantis tento rok vo februári dvakrát posunul svetový rekord a výkonom 618 cm z čela historických tabuliek vymazal práve Lavillenieho, ktorý je o trinásť rokov starší. V polčase záhradnej súťaže ešte Duplantis o jeden skok viedol, skúsený Francúz ale v druhej štvrťhodine aj vďaka kratšiemu rozbehu stratu dobehol.

Lavillenie do rozstrelu nešiel

Ich reakcie na remízu boli rozdielne. Kým Duplantis s úsmevom pokukoval po možnosti rozhodnúť duel v trojminútovom play off, unavený Lavillenie len krútil hlavou. "Mám toho dosť, radšej už nebudem riskovať," vyhlásil.

Všetci sa zhodli, že im súťaže chýbajú. "Je to zvláštne, ale aj pri takejto súťaži, kedy skáčem na vlastnej záhrade, som mal podobné pocity ako na veľkých šampionátoch," povedal francúzsky atlét. "Užil som si to, len som si nemyslel, že to dopadne nerozhodne. Ale nevadí," doplnil Duplantis.

Kendricks by uvítal vyššiu latku. "Keby sme skákali trebárs na 540, možno by to celé vyzeralo inak," konštatoval dvadsaťsedemročný americký skokan o žrdi, ktorý mal na rozdiel od oboch protivníkov všetky pokusy úspešné.

Atletická federácia nevylúčila, že podobný míting usporiada v najbližších týždňoch znova.