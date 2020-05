Koronavírus na Slovensku ONLINE: Rozhodne sa o urýchlení otvorenia prevádzok?

Konferencii biskupov Slovenska (KBS) veľmi záleží na tom, aby sa verejné slávenie svätých omší mohlo obnoviť. Berú však ohľad na to, že posúdenie epidemiologickej situácie je v rukách vedcov, z ktorých mnohí sú napokon členmi kresťanských spoločenstiev, a na situácii cirkví im úprimne záleží. Uviedol to hovorca KBS Martin Kramara v súvislosti s blížiacou sa druhou fázou uvoľňovania opatrení, ktorá by mala platiť od stredy 6. mája. Jej súčasťou je aj obnovenie slávenia verejných svätých omší, avšak s istými obmedzeniami.

(tasr)