Dôležité chvíle: V nemocniciach v NY je prvýkrát menej ako 10-tisíc nakazených

Počet ľudí hospitalizovaných s infekciou novým koronovírusom v americkom štáte New York klesol prvýkrát od marca pod hranicu 10 000. V štátnych nemocniciach je v súčasnosti 9786 pacientov, uviedol na nedeľňajšej tlačovej konferencii guvernér Andrew Cuomo.

Za uplynulých 24 hodín bolo do nemocníc prijatých iba 789 osôb, čo je nové minimum. Na vrchole pandémie to bolo okolo 3200 ľudí denne. Klesá aj počet obetí - za posledný deň ich pribudlo 280, celkovom ich je 18 909. Štát New York s metropolou New York City je najviac postihnutým regiónom v Spojených štátoch. Doteraz tam bolo pozitívnych takmer 313 000 testov na vírus SARS-CoV-2.

Cuomo však upozornil, že údaje počas víkendov sú vo všeobecnosti priaznivejšie z dôvodu rôznych časov ich dodania nemocnicami, ale všeobecný trend je dobrý.

Cuomo v nedeľu zopakoval, že vírusový kmeň zachytený v štáte New York nepochádza z Číny a podľa niektorých odborníkov je virulentnejší ako kmeň izolovaný v tejto ázijskej krajine. Zákaz cestovania z Číny, ktorý vydal prezident Donald Trump, označil za správny, nikto sa však nezameral na ľudí prichádzajúcich z Európy, keď sa tam vírus začal šíriť.

Newyorský guvernér zároveň avizoval, že s kolegami z okolitých štátov New Jersey, Connecticut, Pensylvánia, Delaware, Rhode Island a Massachusetts sa dohodol na vytvorení regionálneho konzorcia, ktoré bude zabezpečovať nákup zdravotníckeho vybavenia. Štát New York bude odteraz vyžadovať, aby všetky nemocnice mali zásoby prostriedkov osobnej ochrany na 90 dní.