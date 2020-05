Situácia sa začína stabilizovať: Španielsko hlási rekordné nízke čísla obetí vírusu

Za uplynulých 24 hodín zaznamenali v Španielsku 164 nových úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom, čo je najnižší denný prírastok od 18. marca (107 úmrtí).

Koordinátor ministerstva zdravotníctva pre boj s koronavírusom Fernando Simón však varoval, že nízky denný prírastok sa musí interpretovať s opatrnosťou, pretože prichádza po predĺženom víkende, keď nemocnice hlásia úmrtia zvyčajne pomalšie, informovala agentúra AFP.

Celkovo tak v Španielsku v nedeľu evidovali 25 264 obetí pandémie, čo je štvrtý najvyšší počet po Spojených štátoch, Taliansku a Británii. Už dlhší čas klesá aj počet nových potvrdených infekcií. Za sobotu ich pribudlo len 838, čo je najmenej od 11. marca. Pozitívne výsledky tzv. PCR testov malo doteraz 217.466 ľudí, z ktorých sa 118.902 zotavilo.

Odborníci sa domnievajú, že pandémia v Španielsku kulminovala 2. apríla, keď za 24 hodín zomrelo 950 ľudí.

Keďže situácia v Španielsku sa zlepšuje, v pondelok sa oficiálne začne prvá zo štyroch fáz uvoľňovania karanténnych opatrení. S obmedzeniami začnú fungovať niektoré služby, ako kaderníctva, zubné ambulancie alebo železiarstva.

Španielsky premiér Pedro Sánchez uviedol, že plánuje pokračovať v predlžovaní stavu núdze, ktorý môže trvať maximálne 15 dní a potom ho musí parlament predĺžiť, až do výrazného zlepšenia epidemiologickej situácie, čo by mohlo trvať do konca júna. S tým však nesúhlasia niektoré strany, ktoré doteraz podporovali vládu.