Kritika posledného Matovičovho nápadu: Igor, nerob to, nie sme na to pripravení!

Zvažujú niekoľko riešení. Predseda vlády Igor Matovič (46) cez víkend prekvapil tvrdením, že niektorí žiaci budú môcť chodiť do školy aj počas plánovaných letných prázdnin.

Týkať sa to má najmä detí z chudobných rodín, ktoré sa nemohli posledné týždne venovať výučbe naplno. Podobné riešenie pripúšťa aj minister školstva Branislav Gröhling. Nový Čas sa pozrel na to, ako by takéto opatrenie privítali odborníci aj učitelia. Matovič sa o svojich názoroch rozrozprával v Sobotných dialógoch RTVS. Hovoril, že školy sa môžu otvoriť aj do samotných prázdnin.

„Keď si udržíme vnútornú disciplínu, tak v priebehu dvoch týždňov môžeme mať nula novonakazených ľudí. Ak sa k tomu dopracujeme, tak my si môžeme otvoriť všetko na Slovensku a budeme brániť tomu, aby nám sem nákaza prišla zo zahraničia. Bodaj by sme ich otvorili o dva týždne. Keď budeme mať týždeň nulu, alebo jeden prípad, tak poďme do toho. S čistým svedomím aj rodičia pošlú svoje deti do škôl a škôlok,“ odpovedal na otázku týkajúcu sa školského roka.

Matovič vysvetľoval, že problém je s deťmi, ktoré nemajú prístup k internetu či technickým prostriedkom. „Tieto deti, tam bude najväčší hendikep, ktorý za toto obdobie získajú, ostatné deti sa cez internet a tablet učia, ony sa preto, že majú chudobnejších rodičov a nemajú tablet a internet, neučia. Je úvaha, že by sme aspoň jeden mesiac cez prázdniny najmä týmto deťom dobrovoľne umožnili, aby do školy chodili, aby dobehli rest, ktorý tieto mesiace naberajú,“ skonštatoval Matovič.

Pridáva sa tak k plánom samotného ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktorý spomínal, že jeho rezort plánuje spustiť letné vzdelávanie žiakov. Podľa neho to však bude na dobrovoľnej báze a o tom, ktoré školy budú vzdelávať, rozhodnú riaditelia a rodičia. „Čo sa týka letného vzdelávania, my plánujeme dať ponuku školám, ktoré budú chcieť, aby boli letné školy. Bude to na báze dobrovoľnosti, nebude to takéto klasické vzdelávanie, budú to rôzne iné metódy vzdelávania, aby sme začali zavádzať aj takéto prvky, takže všetko bude možnosť,“ ozrejmil ešte minulý týždeň.