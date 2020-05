Nové opatrenia z dielne ministerstva práce: Rodičia, pozor! Ako vám štát pomôže počas koronakrízy

Máte malé deti alebo opatrujete svojho rodiča? Strata príjmu v dôsledku koronakrízy môže znamenať existenčné ohrozenie mnohých slovenských rodín.

Vláda minulý týždeň operatívne zmenila podmienky poskytovania rôznych sociálnych dávok a príspevkov. Čo všetko sa zmenilo?Koronakríza mení zaužívané pravidlá a platí to aj o nároku na rodičovský príspevok. Ak dieťa v čase krízovej situácie dovŕši tri roky, prípadne šesť rokov, dávku môžete dostávať naďalej.

Len nesmiete mať príjem zo zamestnania ani z podnikania, ani nesmiete poberať dávky zo Sociálnej poisťovne či dôchodky z II. a III. piliera. Vláda minulý utorok schválila návrh nariadenia, z ktorého to vyplýva. „Rodičom, ktorým zanikol nárok, sa príspevok bude naďalej poskytovať v sume, v akej ho dostávali doteraz. Platiť to bude počas celého obdobia trvania krízovej situácie,“ povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

V marci dostávalo rodičovský príspevok 143-tisíc Slovákov. Rezort práce odhaduje, že pre predĺženie nároku sa ich počet mesačne zvýši asi o 4 000. „Rodiny si prechádzajú zložitým obdobím. Nájsť si zamestnanie, keď o deti nemáte postarané, je nemožné. Na iné príspevky nárok nemáte. Je to podpora rodín, ktorú môžeme hodnotiť pozitívne,“ reaguje Daniela Konečná z Únie materských centier. „Ak štát nevie poskytnúť rodičom službu - zabezpečiť starostlivosť o dieťa v zariadení, mal by tieto rodiny podporiť finančne. Inak sa dostávajú do bludného kruhu dlhov a nemožnosti sa zamestnať.“

1. Nárok na rodičovský príspevok

Ako to je

- nárok na rodičovský príspevok máte, ak máte dieťa do 3 rokov alebo v prípade nepriaznivého zdravotného stavu do 6 rokov

Ako to bude

- ak dieťa dovŕši 3 roky alebo 6 rokov v čase krízovej situácie, príspevok môžete dostávať naďalej, len musíte spĺňať ešte jednu podmienku:

- nemáte príjem zo závislej činnosti ani z podnikania, ani nepoberáte dôchodok

- predĺžený nárok na rodičovský príspevok trvá najdlhšie do konca krízovej situácie

- ak vám Sociálna poisťovňa vypláca ošetrovné, ktoré je nižšie ako rodičovský príspevok, patrí vám rozdiel medzi nimi

Spoločné zabezpečenie rodičov

Daniela Konečná, štatutárna zástupkyňa Únie materských centier

- Čo by pomohlo všetkým rodinám? Ak hovoríme o financiách a nie o službách, tak najmä spoločné sociálne zabezpečenie manželov - aby žena, ktorá sa venuje rodine a vykonáva neplatenú formu práce, mala rovnaké sociálne istoty ako jej manžel. Súčasný systém rodiča, ktorý je s dieťaťom doma, vôbec nechráni. Naozaj budeme rady, ak sa tejto problematike bude súčasná vláda venovať. Rovnako ako dostatku služieb pre rodičov s malými deťmi.

2. Pravidlá hmotnej núdze - Posudzovanie majetku

Ako to je

- hmotná núdza je stav, keď príjem domácnosti nedosahuje jej životné minimum a jej členovia si ho nemôžu zvýšiť prácou, predajom alebo prenájmom majetku ani uplatnením nárokov

- za majetok sa nepovažuje jedno motorové vozidlo, ktoré nemá vyššiu hodnotu ako 35-násobok životného minima (7 357 €), alebo má viac ako 10 rokov

Ako to bude

- v čase krízovej situácie sa neprihliada na hodnotu ani vek motorového vozidla

Výška dávok

Ako to je

- ak dospelý člen domácnosti, ktorý nie je zamestnaný, neodpracoval v prospech obce (tzv. aktivačné práce) 32 hodín mesačne, dávka sa zníži o 64,70 €

Ako to bude

- v čase krízovej situácie sa znižovanie dávky neuplatňuje

Nový ochranný príspevok

Nezamestnaní si počas koronakrízy nemôžu ani privyrobiť na dohodu, takže finančne strácajú. Aby vláda zmiernila dosah krízovej situácie na ich domácnosti, rozšírila okruh ľudí s nárokom na ochranný príspevok vo výške 37,30 € mesačne.

3. Nárok na náhradné výživné



Ako to je

- nárok na náhradné výživné si vyžaduje:

1. aby si rodič povinný platiť neplnil vyživovaciu povinnosť najmenej dva mesiace v rade a

2. aby exekútor alimenty vymáhal aspoň dva mesiace

- náhradné výživné slúži na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa, ktoré riadne chodí do školy

Ako to bude

- to, že dlžník si neplnil vyživovaciu povinnosť dva mesiace, žiadateľ oznámi čestným vyhlásením

- to, že podal návrh na exekúciu výživného, preukáže do 30 dní od skončenia krízovej situácie

- ak školu, do ktorej dieťa chodí, úrady zavreli, podmienka nezaopatrenosti dieťaťa a riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky sa považuje za splnenú

4. Prehodnotenie príjmu ŤZP

Ako to je

- reálna výška príspevku na opatrovanie niekedy závisí od výšky príjmu človeka s ťažkým zdravotným postihnutím

- príjem sa prehodnocuje vždy v júli a platí do nasledujúceho júna

Ako to bude

- v čase krízovej situácie sa prehodnotenie príjmu nevykonáva, takže platí doterajší stav

- ďalšie prehodnotenie príjmu sa urobí do 60 dní od skončenia krízovej situácie

5. Dávky v preddavkoch

Je krízová situácia, no vy práve teraz musíte požiadať o rodičovský príspevok či náhradné výživné. Nemal by to byť problém. Ak z objektívnych dôvodov nie je možné overiť, či žiadateľ spĺňa podmienky nároku, dávku mu môžu priznať aj tak a začnú mu vyplácať preddavky. Po skončení krízovej situácie úrad práce dodatočne overí, či ste podmienky nároku spĺňali, alebo nie. Ak zistí, že nie, neprávom získané peniaze musíte vrátiť.

O ktoré dávky ide

- prídavok na dieťa, príplatok k prídavku

- rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa

- príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa

- pomoc v hmotnej núdzi, osobitný príspevok

- náhradné výživné

6. Príspevok pre dohodárov

Nevmestili sa ani do jednej z doterajších schém pomoci z dielne ministerstva práce? Až teraz. Ľudia, ktorí pred vyhlásením mimoriadnej situácie pracovali na dohodu a počas nej o túto zárobkovú činnosť prišli, dostanú dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Za marec to činí 105 eur, za každý ďalší mesiac do konca krízovej situácie 210 eur. „Práve v tejto SOS dotácii sa nájdu aj takzvaní dohodári, ktorí jednoducho od 12. marca nemajú žiaden príjem, prípadne nemajú žiaden príjem za apríl. Ale nie je to len pre nich, je to aj pre iné skupiny občanov, ktorí nemajú nárok na inú pomoc zo strany štátu a sú bez príjmu,“ povedal minister práce Milan Krajniak.

Ako na to

- o dotáciu treba poštou požiadať ministerstvo práce

- o dotácie za marec a za apríl 2020 môžete požiadať spolu, a to do 15. mája

- podmienky, ako aj návod na vyplnenie žiadosti nájdete na