Žilinčanka Lívia je zdravotníčkou v Londýne: Ťažký boj s COVID-19! Naša nemocnica ratovala aj nakazeného Borisa Johnsona

Zo sveta filmu rovno do nemocnice! Lívia (28) zo Žiliny produkovala spolu s bratom Borisom v Londýne krátkometrážne snímky. Po vypuknutí pandémie sa rozhodli zamestnať v nemocnici ako asistenti, kde na vlastné oči videli zomierať desiatky ľudí.

Medzi pacientmi zariadenia, kde pracovali, bol aj anglický premiér Boris Johnson. Spolu s bratom Borisom sa Lívia prisťahovala do Londýna pred 8 rokmi. Založili si tu produkčnú spoločnosť a začali produkovať krátkometrážne filmy, štúdiové fotky.

Ich snom bolo natočiť celovečerný film, no do ich plánov zasiahla pandémia a oni boli nútení zamestnať sa v inom odvetví. „Začali sme pracovať ako asistenti, vypomáhame s premiestňovaním pacientov s ochorením COVID-19 na lôžkach a vozíčkoch do iných nemocničných oddelení. Nosíme pacientom stravu, prenášame vzorky krvi a zdravotné potreby a čistíme lôžka,“ vysvetľuje pracovnú náplň Lívia. Ich zmeny nie sú viazané len na jednu nemocnicu, a tak ich niekoľkokrát poslali aj do Nemocnice St. Thomas v centrálnom Londýne. „V tom čase, keď sme tam boli, tam bol hospitalizovaný v intenzívnej starostlivosti britský premiér Boris Johnson,“ prezradila.

Smrť pred očami

Práca v nemocniciach im otvorila oči, čo sa týka nepripravenosti Anglicka na túto krízu. Zo začiatku im dokonca zakazovali nosiť rúška. „Hned’ v prvej nemocnici, kde sme začali pracovať, jeden urológ cez sociálne médiá naliehal na Borisa Johnsona, aby poskytol zamestnancom dostatočné osobné ochranné prostriedky, o dva týždne zomrel na koronavírus,“ spomína Lívia na začiatky.

Podľa nej je mylná predstava, že zomierajú len starí. Nedávno v ich nemocnici zomrela mladá poľská supervízorka, ktorá mala na starosti upratovacie služby. Podobný osud postihol aj veľa londýnskych vodičov autobusov. „Denne nám zomrelo niekedy aj 25 ľudí. Kvôli tomu sa rozširuje kapacita nemocničných márnic a stavajú sa aj nové. Na chodbe často stretnete kňazov, ktorí prišli dať posledné pomazanie,“ hovorí o psychicky náročnej práci sympatická Slovenka.

Život v Londýne

Život v Londýne a na celom svete sa premenil na katastrofický sci-fi film. Domy sú opustené a ulice úplne stíchli. Vláda Borisa Johnsona rozhodla o rýchlej výstavbe vojenských nemocníc. Jednou z nich je Nightingale postavená za 9 dní vo výstavnej hale ExCel s celkovou kapacitou 4 000 lôžok. „Je určená pre pacientov, ktorí už potrebujú pľúcne ventilátory. Každú noc počujeme nad naším domom desiatky ťažko naložených vojenských vrtuľníkov. Z hlučných dvojvrtúľ naskakuje husia koža,“ uviedla s tým, že v Londýne sa kopú masové hroby, a to najmä pre moslimskú komunitu, ktorá podľa tradície vyžaduje telo pochovať do 24 hodín. To, čo ju hnevá najviac, je fakt, že napriek tomu, že väčšina zdravotníkov pokašliava, má slabšiu nádchu alebo bolesť hrdla, nie sú takmer vôbec testovaní.

Britský premiér Boris Johnson pre denník The Sun uviedol, že mal ťažký priebeh choroby a že existoval plán pre prípad, že zomrie. „Bol som naštvaný. Nemohol som pochopiť, prečo sa môj stav nelepší,“ uviedol Johnson, ktorého po 10 dňoch v domácej karanténe previezli do Nemocnice sv. Tomáša a tam strávil tri dni na jiske. „Nebol som na tom dobre. Bol som si vedomý, že existujú krízové plány,“ povedal Johnson. Ako vďaku za lekársku starostlivosť dostal jeho syn, ktorý sa mu narodil v stredu, jedno zo svojich mien po lekároch, ktorí sa o neho starali.