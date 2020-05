Lobotka sa konečne zapojil do tréningu: Mám zákaz vyjadrovať sa do médií!

Po dvoch mesiacoch opäť vybehnú na trávnik! Futbalisti Neapola aj so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom (25) dostali od miestnych úradov povolenie začať oddnes s tréningom, samozrejme, za prísnych hygienických podmienok!

Talianska futbalová súťaž sa pre pandémiu koronavírusu prerušila 9. marca a doposiaľ boli všetky kluby v karanténe bez možnosti trénovať na vonkajších plochách. Až tento víkend umožnili miestne úrady niektorým tímom Serie A oddnes začať s tréningom, ale musia dodržiavať 20-metrový odstup a nesmú využívať šatne ani sprchy. Toto povolenie dostal aj klub Stanislava Lobotku SSC Neapol. Zaujímalo nás, čo na uvoľnenie opatrení hovorí slovenský reprezentant.

„Nemôžem sa do médií vyjadrovať, máme od klubu zákaz,“ napísal nám Lobotka, ktorý je od januára hrdým otcom malej Lindy. Spoločne so svojou partnerkou - speváčkou Danielou Nízlovou - mohol tak v posledných týždňoch veľa času tráviť so svojimi láskami. Oddnes sa mu však opäť začínajú aj futbalové povinnosti a je veľmi reálne, že liga v Taliansku sa napokon predsa len dohrá. Do konca súťaže treba ešte odohrať 12 kôl a ak sa situácia nezhorší, tak v polovici júna by súťaž mohla reštartovať. Samozrejme, bez prítomnosti divákov.