Drahý koronavírusový výlet: Pokuta 250 eur za prechod hranice

Aj ona doplatila na zákaz, ktorý pozná v súčasnosti celý svet poznačený koronavírusom!

Bývalá trinásta hráčka sveta Kirsten Flipkensová si na bicyklovej túre pomýlila cestu a nechtiac prekročila belgicko-holandské hranice. Zistila to až vtedy, keď ju zastavila polícia a naparila jej pokutu 250 eur!

„Trochu drahý koronavírusový výlet,“ poznamenala tenistka, ktorej dnes patrí 77. priečka v rebríčku, ktorá v lese zle odbočila. „Vo svojej GPS navigácii som si naplánovala trasu. Prišla som do Hamontu-Aschelu, kde som sa ocitla na malej cestičke v krásnom lese. Potom som sa dala na cestu do Valkenswaardu, teda do Holandska... Okamžite som hľadala cestu do Belgicka, ale bolo neskoro! Ocitla som sa za hranicami a vyfasovala pokutu,“ povedala pre belgické noviny Het Laatste Nieuws a opísala, ako z nej polícia urobila priam zločinca. „Ani mi nedali šancu vysvetliť, že som nevedela, že som v Holandsku, a dostala som pokutu 250 eur. Vôbec mi nedovolili brániť sa,“ skritizovala prácu polície v meste Lommel. Očakávala najskôr napomenutie a až potom pri druhom pochybení pokutu.