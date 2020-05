Na Slovensku znova spustili lanovky, o záujemcov nebola núdza: Ako sme si vychutnali výhľady

Opäť si môžeme vychutnávať unikátne výhľady! V Tatrách aj v Bratislave opäť sprístupnili verejnosti lanovky. Aké opatrenia musia zákazníci dodržiavať?!

Veľkým oživením ľudoprázdnych Tatier bolo prvomájové spustenie lanoviek. Veľhory si prišla z Prešova vychutnať aj Patrícia s rodinou. „Tešíme sa, že sa môžeme takto vyvetrať, pokochať sa horami a na Skalnatom plese si trocha užiť aj snehu.“ Prísne opatrenia, medzi ktoré patria rúška či nástup riadený v koridoroch s rozostupmi, nikomu neprekážali.

„Kapacita lanoviek je výrazne obmedzená a samozrejmosťou sú dezinfekcia vozňov i dávkovače s dezinfekciou pre verejnosť,“ uviedol riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský. Hneď po spustení bol však záujem o túto atrakciu minimálny. Mohlo za to aj zamračené počasie. „Jazdíme každú polhodinu a niekedy naozaj pre dvoch turistov,“ prezradil lanovkár Martin.

Od 2. mája premáva aj lanovka v hlavnom meste, a to na trase Kamzík - Železná studnička. „Možnosti jej opätovného otvorenia sme konzultovali s ministerstvom dopravy, ako aj s hygienikmi,“ oznámil starosta Rudolf Kusý. „Máme štandardné opatrenia, ako sú rúška, dvojmetrové rozostupy a pri vstupe povinná dezinfekcia na ruky. To platí pre obe strany lanovky. Deti do dvoch rokov rúško mať nemusia. K okienku môžu ísť maximálne dvaja,“ dodal lanovkár Marek.