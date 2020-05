Život sa pomaly vracia do obdobia pred pandémiou: Veľký posun k lepšiemu! Európske krajiny postupne ožívajú

Porazili sme vírus? Pandémia korony sa prehnala celým svetom. Priebeh aj následky v jednotlivých krajinách sú veľmi rozdielne a rovnako tak aj pomalé ukončovanie tohto obdobia.

Aj na Slovensku sa už dlhšie zaoberáme touto myšlienkou a vzhľadom na pozitívne nízke čísla zrejme budeme opatrenia uvoľňovať ešte rýchlejšie, ako sa zdalo. Niektoré krajiny nás však už predbehli, alebo tak urobia už onedlho.

Španieli môžu po vyše mesiaci konečne ísť von

Španieli po zákaze vychádzania môžu od soboty ísť konečne von. Nie však svojvoľne. Španielska vláda schválila presné pravidlá, aby sa nestretávali najviac ohrozené skupiny s inými a zabránilo sa tak prípadnému šíreniu ochorenia.

Ľudia nad 70 rokov môžu ísť von len v čase od 10. do 12. hod. dopoludnia a od 19. do 20. hod. večer, zatiaľ čo deti do 14 rokov tak môžu urobiť v sprievode s jedným dospelým od 12. do 19. hod. večer. Neprofesionálny šport má tiež svoje obmedzenia. Zabehať si ľudia môžu len ráno od 6. do 10. hod., alebo večer od 20. do 23. hod., teda v časoch, keď nehrozí, že sa stretnú so seniormi nad 70 rokov.

Španielska vláda chce oddnes aj povinné nosenie rúšok v prostriedkoch MHD. Španielsko zaznamenáva postupný pokles úmrtí na COVID-19. V nedeľu to bolo len 164 ľudí, v hlavnom meste dokonca zavreli dočasnú nemocnicu na Výstavisku IFEMA. Španielsky plán je rozložený do 4 fáz a uvoľňovanie by sa, okrem hraníc, malo skončiť koncom júna.

V Nemecku vás pustia do kostola

Nemecký Spolkový Ústavný súd zrušil platnosť celoplošného zákazu náboženských obradov za účasti verejnosti počas pandémie a rozhodnutie sa vzťahuje okrem mešít aj na kostoly, synagógy a ďalšie náboženské komunity. Nemecká kancelárka Angela Merkelová uviedla, že za určitých podmienok sa môžu znovu otvoriť aj detské ihriská, múzeá, zoologické záhrady a výstavy. Otvoriť galériu V Nemecku vás pustia do kostola. Zdroj: sita

Ďalšie zmiernenie karanténnych opatrení bude oznámené 6. mája. Niektoré zo 16 nemeckých spolkových krajín už začali zmierňovať obmedzenia. Zoo v Berlíne a v ďalších troch spolkových krajinách sú už otvorené, ale môžu púšťať len obmedzený počet návštevníkov. V pondelok sa majú otvoriť aj berlínske múzeá za prísneho dodržiavania hygienických predpisov. Od 11. mája sa otvoria aj základné školy v Severnom Porýní-Vestfálsku.

Británia chce otvoriť školy

Britská vláda predstaví plán uvoľňovania opatrení budúcu nedeľu. Súčasťou by malo byť otvorenie základných škôl. Podľa všetkého by sa školy mohli znovu otvoriť už 1. júna, pričom prvými žiakmi, ktorí sa vrátia do bežného vyučovania, by mali byť deti vo veku 10 až 12 rokov. Súčasťou plánu má byť aj požiadavka, aby firmy bežne testovali svojich zamestnancov na koronavírus.