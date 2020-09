Kövešová o začiatkoch kariéry investigatívnej novinárky: Neuveriteľná príhoda so starým autom

Kristína Kövešová (35) patrí k redaktorkám, ktoré sa ničoho neboja.

Meno si urobila nebezpečnými reportážami o drogových díleroch, pedofiloch alebo psích zápasoch, v ktorých ide veľakrát o život. V súkromí je to však jemné žieňa s citlivou dušou, ktoré sa stará o opustené zvieratá.

Prvé auto

Keď som mala 18 rokov, dostala som od mojej mamy na narodeniny starú Škodu 120 a dala som jej meno Džipinko. Aj keď to auto bolo v zlom stave, milovala som ho a náhradný motor som vždy pre istotu nosila so sebou. Jedného dňa mi ho však na počudovanie ukradli. Polícia ma vysmiala, že ide už o také staré auto, že sa im ho ani neoplatí hľadať. Dala som sa na pátranie sama.

Vidíte, možno práve tu sa začala moja kariéra investigatívnej novinárky. Obvolala som autoservisy a ponúkla im odmenu. Ak im niekto dovezie môjho Džipinka na náhradné diely, nech mi dajú vedieť. Do pár hodín som mala informáciu, kde Džipinko je. Naše spoločné súžitie tak potom trvalo ešte niekoľko rokov.

Prvá reportáž

Pracovala som pre regionálnu televíziu a mala som ísť urobiť rozhovor s jedným umelcom v angličtine o jeho tvorbe. Poviem vám, že aj keď som sa snažila tváriť sebavedomo, mala som poriadny stres. Počas rozhovoru sa mi roztriasla ruka až tak, že sa to nedalo nevšimnúť. Spomínam si, že sa na mňa milo usmial, chytil mi ruku s mikrofónom a pokračoval ďalej v rozhovore. Bola som mu veľmi vďačná.

Teší ma, že som v televízii začínala úplne od začiatku a, ako sa hovorí, vydrela som si to. Dnes robím to, čo ma baví a napĺňa. Mám rada spätnú väzbu od divákov, ktorým sa naše reportáže páčia. Aj keď išlo veľakrát o život, túto prácu milujem a nevymenila by som ju za žiadnu inú.