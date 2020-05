Hoci sa sezóna skončila, Bero ostáva v Holandsku: Už sa neviem dočkať priateľky a rodiny

Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero (24) aj po predčasnom ukončení sezóny v Eredivisie zostáva naďalej v Holandsku.

Stredopoliar Vitesse Arnhem má od svojho klubu určené, že od pondelka až do 22. mája bude trénovať s ďalšími hráčmi v skupinkách a až potom sa bude môcť vrátiť domov.

Holandský futbalový zväz rozhodol pred deviatimi dňami o predčasnom ukončení ligovej sezóny pre pandémiu koronavírusu, keďže tamojšia vláda zakázala konanie väčších podujatí až do 1. septembra. "Vedeli sme, že zrušenie aktuálneho ročníka je jednou z možností, keďže Holandsko zvláda aktuálnu situáciu ťažko a je tu veľké množstvo úmrtí. Rozhodnutie vlády musíme rešpektovať, zdravie je nadovšetko," uviedol Bero v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

V klube neboli z verdiktu nadšení: "Nálada v šatni je všelijaká. S niektorými chalanmi som sa nevidel už viac ako mesiac a pol, odkedy začala koronakríza. Navyše šiestim alebo siedmim sa končí zmluva, takže sme už takto spolu odohrali posledný zápas. My to musíme rešpektovať, zároveň sa musíme tešiť, keď opäť budeme môcť ísť na ihrisko."

Po ukončení ročníka bolo Vitesse v tabuľke na siedmom mieste., čo sa nám prakticky aj darilo, tímy v tabuľke mali až po nás tesné rozostupy. Nám chýbali na priečku do predkola EL tri body. Mali sme však 26 kôl na to, aby sme sa na danej pozícii usadili, ale nevyšlo to. Musíme sa z toho poučiť a v ďalšej sezóne každý zápas musíme hrať, akoby to bolo finále," povedal 24-ročný stredopoliar, ktorý počas sezóny strelil tri góly.

"Štart sme mali vynikajúci, potom sme začali klesať, niektoré stretnutia nám nevyšli. Následne sme sa zase nakopli. Tak by som zhodnotil aj seba, aj keď cítim, že som odohral jednu z najlepších sezón v doterajšej kariére." I keď ročník ďalej nepokračuje, Bero musí v Holandsku zatiaľ zostať. "Od 4. mája by sme mali začať spolu trénovať v skupinkách. Do 22. mája máme trénovať a potom by sme mali mať letnú dovolenku až do 27. júna," prezradil. V Arnheme bol v úvode sezóny s priateľkou, tá však na začiatku koronakrízy odcestovala na Slovensko, kde dokončuje vysokú školu. "Nevedeli sme, ako to celé na Slovensku a v Holandsku bude, tak sa radšej išla domov učiť. Už čakám na termín, keď budem môcť ísť aj ja domov za ňou a za rodinou," poznamenal Bero.

Ten sa už úplne zotavil zo zranenia stehenného svalu, ktorý si natiahol na konci februára v zápase proti Zwolle. Od konca sezóny individuálne trénuje, vo voľnom čase si ide väčšinou zabehať alebo zacvičiť. "Po večeroch volám s priateľkou a rodinou. Ak mám počas dňa čas, pozriem si film alebo seriál. Zahrám sa aj na konzole, aj keď nie som veľký fanúšik tejto aktivity."

V Eredivisie pôsobia aj ďalší slovenskí futbalisti Róbert Boženík či Branislav Niňaj. Bero je s nimi v kontakte.Ak by sme mali podobný program, išli by sme spolu. V kontakte som aj s Braňom, píšeme si o aktuálnej situácii," poznamenal Bero, ktorý ešte pred plánovaným marcovým zrazom národného tímu telefonoval aj s reprezentačným trénerom Pavlom Hapalom: "Pýtal sa ma, ako to zvládam.Hráčovi vždy dodá silu, keď zavolá reprezentačný tréner a podporí ho."