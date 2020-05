Nekonečné doťahovanie premiéra so šéfom SaS: Sulík prezradil, ako to je naozaj

Podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhne na predsedníctve strany skorší termín snemu, na ktorom by sa mal voliť nový predseda, ak tak neurobí súčasný šéf Robert Fico.

Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii Na telo v TV Markíza. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) skonštatoval, že Pellegrini ukazuje, že sa dá na politickej scéne bojovať aj s osobnou hrdosťou. Obaja sa zhodli na potrebe rýchlejšieho oživovania ekonomiky.

Pellegrini skonštatoval, že pri politike je dôležitá aj komunikácia s ľuďmi a spôsob, akým sa reaguje na súperov. Myslí si, že Smeru-SD má čo ponúknuť. Zdôraznil, že štruktúry strany rozhodnú, akým spôsobom má ísť ďalej. Ak by necítil šancu, podľa vlastných slov by do boja o predsednícky post nešiel. Podotkol, že je sociálny demokrat a neplánuje vnášať do politiky pseudotémy a v Smere-SD nechce zavádzať žiadne liberálne biznis krídlo. Pripustil odchod zo strany, ak by neuspel vo voľbe predsedu. "Asi nechcete zostať v strane, kde vás nechcú," podotkol.

Sulík odmietol, že by vo vedení Smeru-SD uvítal viac Fica ako Pellegriniho. Poukázal na množstvo korupčných káuz strany, za ktoré nesie podľa neho Fico zodpovednosť. Šéf SaS tiež deklaroval, že výroky premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) o sebe neberie osobne, chápe, že je pod tlakom. Pripustil, že to môže vyrušovať voličov a premiérovu výzvu, aby si odkazy neposielali cez médiá, označil za správnu. "Nebudem to robiť ani v tomto prípade. To, čo mňa zaujíma, je, poďme oživiť ekonomiku," zdôraznil.

Pellegrini podotkol, že tento spor vyrušuje celú spoločnosť a na mieste Sulíka by po niektorých Matovičových výrokoch ponúkol funkciu ministra. Zdôraznil, že premiér by mal v aktuálnej situácii ministra hospodárstva považovať za jednu zo svojich pravých rúk. Expremiér skonštatoval, že hoci Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré zdravotne krízu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu zvládajú lepšie, ekonomicky sa posúva však pomaly. Zdôraznil, že opatrenia treba zrýchliť a rýchlejšie otvoriť ekonomiku.

Sulík s tým súhlasí. Naďalej trvá na rýchlejšom uvoľňovaní opatrení a potrebe vložiť peniaze do ekonomiky. Po predajniach, ktoré nepovažuje za riziko, by sa podľa neho mali otvárať napríklad aj terasy reštaurácií. Pellegrini si myslí, že slovenská ekonomika dlhodobo v takomto režime nevydrží. Mrzí ho, že názory Sulíka narazili na premiéra. Privítal by, keby vo vláde konečne niekto začal brať zodpovednosť za svoje riešenia a nie sa len vyhováral na jednotlivé názory odborníkov či epidemiológov.