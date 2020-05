Kollár deklaroval očakávané 13. dôchodky: Budeme garantom sociálnych istôt pre občanov

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) deklaroval podporu sociálnych opatrení a vyplácanie 13. dôchodkov. Podpredseda Smeru-SD Richard Raši ocenil, že sa nezrušili vlaky zadarmo pre dôchodcov.

Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Raši kritizoval transformáciu funkčného úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na ministerstvo, označil to za nevhodné vzhľadom na finančné dosahy krízy a nové výdavky. Strana Za ľudí podľa neho potrebuje niekam umiestniť svojich ľudí.

"My budeme garantom sociálnych istôt pre občanov počas celých štyroch rokov," uviedol Kollár a deklaroval, že 13. dôchodky budú. Dodal, že osobne bude proti zákonu, ktorý by ich zrušil. Poznamenal, že vláda sa bude sústreďovať aj na menej rozvinuté regióny a hladové doliny. Hoci nie sú výjazdové rokovania kabinetu v programovom vyhlásení vlády (PVV), neznamená to, že nebudú vôbec. Podotkol, že vláda na nich v minulosti veľa nasľubovala a nie všetko splnila.

Raši reagoval tým, že výjazdové rokovania majú význam, pretože viacero problémov sa dá riešiť na mieste. Myslí si, že to pozitívne zhodnotia aj starostovia. Kritizoval vytvorenie samostatného ministerstva pre Veroniku Remišovú (Za ľudí). Poukázal na vytváranie nových pozícií, štátnych tajomníkov a s tým spojené náklady. "Je to všetko iba preto, že v strane Za ľudí si nevedia upratať ľudí na miesta," podotkol. Kollár vysvetlil, že Remišová bude dohliadať na eurofondy a investície tak, aby sa nekradlo. Pripomenul, že bývalá vláda investovala miliardu eur do informatizácie, pričom vykonané opatrenia by sa dali urobiť za 300 miliónov. Raši vyzval predstaviteľov koalície, aby upustili od opozičného vyjadrovania sa. Podotkol, že investície do informatizácie sa vracajú štátu napríklad antibyrokratickými balíčkami.

V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu Raši uviedol, že na mieste premiéra by už od pondelka uvoľnil opatrenia a otvoril všetko, čo sa dá, s dôrazom na hygienické opatrenia. Kollár poznamenal, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) zrejme na základe pozitívnych výsledkov pristúpi k otváraniu ekonomiky skôr. Šéf Sme rodina odmieta pnutie v koalícii medzi Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS). Na Koaličnej rade podľa neho diskutujú ako priatelia. Verí, že si Sulík pamätá pád vlády Ivety Radičovej a nechce, aby situácia zašla až tam. Hoci je podľa Kollára netrpezlivý, verí, že s premiérom sa v najbližších dňoch dohodnú aj na uvoľňovaní ekonomiky.